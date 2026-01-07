大埔連鎖燒味名店超足料燒鵝五寶飯！$78連例湯 網民大讚：呢個太正，唔po唔得

香港素有美食天堂的稱號，街頭巷尾總藏著令人驚喜的平民美食。近日，有網民在社交平台分享於「竺扶大班燒味」享用$78的燒鵝五寶飯的經歷，以其經濟實惠的價格和出色的品質，獲得網民的高度評價，引發熱烈討論。

大埔人氣店「竺扶大班燒味」$78燒鵝五寶飯獲網民大讚

五寶飯燒鵝、叉燒出色 $78送例湯

日前，該名網民在Facebook群組「香港燒味關注組」發文，分享他首次光顧「竺扶大班燒味」的驚喜體驗。事主表示，該店以往人流不多，但這次光顧時竟出現排隊人龍，與昔日情景大相逕庭。他點了一份燒鵝五寶飯，內有燒鵝、叉燒、燒腩仔及紅腸，盛惠$78並附送例湯。

事主對食物質素讚不絕口，形容五款燒味中有四樣都相當出色。他特別盛讚主角燒鵝「皮極脆肉多汁夠味又嫩滑易咬」，認為厚切的叉燒也同樣出色，「多汁不柴不硬」，滋味程度甚至勝過城中其他知名燒臘店，唯一美中不足的是「可惜有樣係紅腸而不是油雞」。

為表清白，他多番強調自己「不是打手」，純粹因為食物太出色，「呢個五寶真係難忘」，希望與網友分享。



網民指另一分店屬區內名店

這篇分享引起了群組內不少網民的共鳴及討論。有經常光顧的街坊留言，認為該店水準「中規中矩」，並指出「啲鵝一時一時啦」。不過，亦有食客推薦「佢地個例湯都幾好，下次可試下」。另外，有留言補充，該燒味店的灣仔分店也薄有名氣，可算是「區內名店」。

竺扶大班燒味

地址：大埔安泰路1號大埔廣場地下61-62號舖

電話：2338 1289

營業時間：星期一至日 7am - 10pm

資料來源：香港燒味關注組