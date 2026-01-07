中環文華東方酒店自助餐快船廊買一送一！歎波士頓龍蝦、牛肋排、芝士蛋糕 限量優惠碼再減$100

香港文華東方酒店的快船廊，向來是城中饕客享受精緻自助餐的熱門地點，以其優雅環境和高品質美食深受歡迎。最近，快船廊再度推出震撼優惠，經KKday預訂自助晚餐可享買一送一，折後人均低至$543即可品嚐多款回本美食，包括即開生蠔、波士頓龍蝦、烤頂級牛肋排等，絕對是新年伊始不容錯過的餐飲體驗。

中環文華東方酒店自助餐限時買一送一！必搶回本之選：龍蝦、麵包蟹

一踏入快船廊的自助餐區，最吸引眼球的莫過於其豐盛的海鮮凍盤。食客可以無限量享用新鮮直送的可持續海鮮，當中包括肉質飽滿、鮮甜彈牙的波士頓龍蝦，以及口感爽脆的大連鮑魚。此外，還有來自世界各地的優質海產，如法國藍青口、新西蘭青口、雪蟹腳和歐洲麵包蟹等，每一口都是來自海洋的極致鮮味。同場亦供應多款日式刺身及壽司，例如肥美的挪威三文魚、甜蝦和吞拿魚刺身，讓海鮮愛好者大快朵頤。

快船廊高質Live Station：頂級烤牛肋排與亞洲風味佳餚

除了冰鎮海鮮，熱葷同樣出色。餐廳的烤肉區每日供應慢烤特級美國牛肋排，由廚師席前即席分切，肉質軟嫩多汁，搭配傳統約克郡布甸和香濃肉汁，滋味無窮。亞洲風味烹飪站亦是亮點之一，提供馳名的海南雞飯和廣式醬油雞，雞肉嫩滑，油飯香氣撲鼻。想品嚐東南亞風味的食客，則不能錯過新加坡叻沙麵，湯底濃郁，配料豐富，充滿地道風情。其他精選熱菜還包括黑椒炒龍蝦鉗、焗味噌比目魚等，選擇多樣。

經典甜品結尾：必試1963文華芝士蛋糕

享用完豐富的主菜後，甜品環節將為這場盛宴畫上完美句號。甜品桌上陳列著各式傳統烘焙品與精緻蛋糕，其中最負盛名的「1963文華芝士蛋糕」是必試之選，其質感綿密，芝士味濃郁，甜而不膩。此外，文華意大利芝士餅、黑森林蛋糕以及自家製的雲呢拿、黑朱古力及芒果雪葩同樣不容錯過。食客可配搭窩夫或芝麻甜筒一同享用，為這趟美食之旅帶來無限滿足。

KKday 優惠: 星期一至日劃一價： $1,186/2 位，平均 $593/位

限量優惠碼「KKDAYMO100」可額外減 $100， $1,086/2 位，平均 $543/位

KKday 優惠: 星期一至日劃一價： $2,372/4 位，平均$593/位

限量優惠碼「KKDAYMO100」可額外$100，$2,272/4 位，平均$568/位 （原價$1,087/位）

KKday 優惠: $2,372/4 位，人均$593 起 （原價$1,087/位）（已包括原價加一服務費）

限量優惠碼「KKDAYMO100」可額外減 HK$100， HK$2,272/4 位，平均 HK$568/位

飲品升級選項：

+$98/位： 享用一杯氣泡茶

+$108/位： 享用一杯意大利氣泡酒、指定紅白酒

+$108/位： 無限暢飲汽水、果汁及啤酒

+$188/位： 無限暢飲指定紅白酒、汽水、果汁及啤酒

+$288/位： 無限暢飲意大利氣泡酒及指定紅白酒

預訂及用餐資訊：

地址： 中環干諾道中5號 香港文華東方酒店快船廊

優惠預訂期： 2026年1月7日 18:00 至 1月13日 23:59

適用用餐日期： 2026年1月7日 至 1月31日

延伸閱讀：長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折