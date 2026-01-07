尖沙咀五星級酒店點心放題買2送2！$264/位起任食蝦餃/燒賣/燒味
發佈時間：17:20 2026-01-07 HKT
尖沙咀凱悅酒店的中菜食府凱悅軒，裝潢融合現代藝術與傳統茶館精髓，氛圍典雅，深受食客歡迎。最近，凱悅軒於KKday推出限時點心放題「買二送二」快閃優惠，折後每位僅需$264，即可在120分鐘內任食超過20款精緻點心、小食及甜品，絕對是與親朋好友聚餐的超值之選！
尖沙咀凱悅酒店「凱悅軒」點心放題買2送2！$264/位起任食蝦餃/燒賣/燒味
【KKday 快閃限時搶｜凱悅軒點心放題優惠】 >>按此預訂連結<<
凱悅軒的點心放題提供超過20款選擇，款款即叫即蒸，保證新鮮熱辣。 菜單上滿是令人垂涎的經典招牌菜，例如「蜜汁叉燒」，嚴選本地梅頭豬肉，塗上蜜汁燒製而成，肉質軟腍，甜而不膩。 「筍尖蝦餃皇」皮薄餡靚，每口都能嚐到爽甜的蝦肉和清脆的筍尖；而「飛魚子燒賣」則在飽滿的豬肉餡上，鋪滿了粒粒分明的飛魚子，口感層次豐富。
這次的120分鐘點心放題，除了多款巧手點心，更包括多款招牌燒味、精緻小食、粥粉麵飯、時令老火湯及精美糖水，已連茶芥及加一服務費。
尖沙咀凱悅軒點心放題優惠詳情
- 地址： 尖沙咀凱悅酒店3樓凱悅軒
- 早鳥時段： 10am至12pm
- 預訂日期： 即日起至2月28日
- 價格： 買二送二優惠後，人均HK$264（已包茶芥及加一服務費）
- 重要條款：必須提早最少24小時前預訂。 優惠只限堂食，不設外賣。
