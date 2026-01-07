Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尖沙咀五星級酒店點心放題買2送2！$264/位起任食蝦餃/燒賣/燒味

飲食
更新時間：17:20 2026-01-07 HKT
發佈時間：17:20 2026-01-07 HKT

尖沙咀凱悅酒店的中菜食府凱悅軒，裝潢融合現代藝術與傳統茶館精髓，氛圍典雅，深受食客歡迎。最近，凱悅軒於KKday推出限時點心放題「買二送二」快閃優惠，折後每位僅需$264，即可在120分鐘內任食超過20款精緻點心、小食及甜品，絕對是與親朋好友聚餐的超值之選！ 

尖沙咀凱悅酒店「凱悅軒」點心放題買2送2！$264/位起任食蝦餃/燒賣/燒味

【KKday 快閃限時搶｜凱悅軒點心放題優惠】 >>按此預訂連結<<

【KKday 快閃限時搶｜凱悅軒點心放題優惠】 >>按此預訂連結<<

凱悅軒的點心放題提供超過20款選擇，款款即叫即蒸，保證新鮮熱辣。 菜單上滿是令人垂涎的經典招牌菜，例如「蜜汁叉燒」，嚴選本地梅頭豬肉，塗上蜜汁燒製而成，肉質軟腍，甜而不膩。  「筍尖蝦餃皇」皮薄餡靚，每口都能嚐到爽甜的蝦肉和清脆的筍尖；而「飛魚子燒賣」則在飽滿的豬肉餡上，鋪滿了粒粒分明的飛魚子，口感層次豐富。 

這次的120分鐘點心放題，除了多款巧手點心，更包括多款招牌燒味、精緻小食、粥粉麵飯、時令老火湯及精美糖水，已連茶芥及加一服務費。 

【KKday 快閃限時搶｜凱悅軒點心放題優惠】 >>按此預訂連結<<

尖沙咀凱悅軒點心放題優惠詳情

  • 地址： 尖沙咀凱悅酒店3樓凱悅軒
  • 早鳥時段： 10am至12pm
  • 預訂日期： 即日起至2月28日
  • 價格： 買二送二優惠後，人均HK$264（已包茶芥及加一服務費）
  • 重要條款：必須提早最少24小時前預訂。 優惠只限堂食，不設外賣。 

 

同場加映：連鎖酒樓午市點心放題$98 晚市雞煲放題$128起 任食3小時 入座加送乳鴿/海鮮

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
影視圈
21小時前
60歲「國際巨星」老婆文武廟拜神行頭嚇親網民 簡約打扮竟值百萬 結婚近廿年堅持不生育
60歲「國際巨星」老婆文武廟拜神行頭嚇親網民 簡約打扮竟值百萬 結婚近廿年堅持不生育
影視圈
1小時前
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案 官方有回應｜Juicy叮
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案 官方有回應｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
被呃3萬拒醒覺！深水埗手機店主苦戰墮騙局兩婆婆 最後「咁做」全網叫好｜Juicy叮
被呃3萬拒醒覺！深水埗手機店主苦戰墮騙局兩婆婆 最後「咁做」全網叫好｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
油麻地男子遇「按摩女」街頭搭訕 上房脫剩底褲 2分鐘遭偷走褲袋金鏈
00:51
油麻地男子遇「按摩女」街頭搭訕 上房脫剩底褲 2分鐘遭偷走褲袋金鏈
突發
4小時前
獨家｜「鬼油站」高調賣廣告半價有禮送 《星島》放蛇直擊加油裝置簡陋防火零設防
突發
11小時前
佘詩曼遭近距離拍攝掀走光疑雲 胸前位置「離奇凸起」惹爭議 網民熱討細節反應兩極
佘詩曼遭近距離拍攝掀走光疑雲 胸前位置「離奇凸起」惹爭議 網民熱討細節反應兩極
影視圈
3小時前
陳百祥自稱提攜佘詩曼 驚爆四屆視后家事：得我知邊個係佢老竇 曾積怨阿佘被公然「問候」
陳百祥自稱提攜佘詩曼 驚爆四屆視后家事：得我知邊個係佢老竇 曾積怨阿佘被公然「問候」
影視圈
2026-01-06 16:03 HKT
連鎖酒樓飲茶街坊價優惠！早午茶點心$13.8 燒味飯/瀨$19.8 星期一至日都有
連鎖酒樓飲茶街坊價優惠！早午茶點心$13.8 燒味飯/瀨$19.8 星期一至日都有
飲食
6小時前