尖沙咀五星級酒店點心放題買2送2！$264/位起任食蝦餃/燒賣/燒味

尖沙咀凱悅酒店的中菜食府凱悅軒，裝潢融合現代藝術與傳統茶館精髓，氛圍典雅，深受食客歡迎。最近，凱悅軒於KKday推出限時點心放題「買二送二」快閃優惠，折後每位僅需$264，即可在120分鐘內任食超過20款精緻點心、小食及甜品，絕對是與親朋好友聚餐的超值之選！

尖沙咀凱悅酒店「凱悅軒」點心放題買2送2！$264/位起任食蝦餃/燒賣/燒味

凱悅軒的點心放題提供超過20款選擇，款款即叫即蒸，保證新鮮熱辣。 菜單上滿是令人垂涎的經典招牌菜，例如「蜜汁叉燒」，嚴選本地梅頭豬肉，塗上蜜汁燒製而成，肉質軟腍，甜而不膩。 「筍尖蝦餃皇」皮薄餡靚，每口都能嚐到爽甜的蝦肉和清脆的筍尖；而「飛魚子燒賣」則在飽滿的豬肉餡上，鋪滿了粒粒分明的飛魚子，口感層次豐富。

這次的120分鐘點心放題，除了多款巧手點心，更包括多款招牌燒味、精緻小食、粥粉麵飯、時令老火湯及精美糖水，已連茶芥及加一服務費。

尖沙咀凱悅軒點心放題優惠詳情