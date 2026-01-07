Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

千海水產優惠加碼！$308起無限任食4小時 必試燒活鱔/活蜆/澳洲和牛/Häagen-Dazs+啤酒任飲

更新時間：17:29 2026-01-07 HKT
發佈時間：17:29 2026-01-07 HKT

全港首間即撈海鮮火鍋放題「千海水產」自開業後人氣不斷，提供超過百款海鮮如鮑魚、生蠔及自助美食，成功吸引大批食客慕名支持。最近，荃灣分店宣布即日起加開午市放題優惠，每位$308起即可任點任食4小時，歎齊新鮮海鮮、高質肉類、熟食及甜品等，更可以任飲生啤、清酒及果汁等，性價比極高！

千海水產荃灣午市放題$308起任食4小時！必試燒活鱔/活蜆/澳洲和牛

由即日起，千海水產荃灣店宣布加推午市限定優惠「四小時無限任點任食」，由星期一至五中午12時至4時供應，每位只需$308，即可以任點任食多款新鮮海鮮、火鍋配料及自助美食，除了無限量供應期間限定活蜆、海蝦、脆肉鯇片及澳洲M5和牛，必試午市新增供應的燒活鱔，醬汁惹味，皮脆肉爽。至於火鍋湯底，餐廳提供超過10款選擇，包括麻辣、沙嗲、椰子雞湯，滿足不同食客的口味！

任食乳鴿/鵝肝多士/Häagen-Dazs+啤酒任飲

熟食方面，供應外脆內嫩的即燒乳鴿，香煎鵝肝多士、羊架及自助小龍蝦等，另有多種炸物及小食；甜品區則有多款口味Häagen-Dazs雪糕、蛋糕和奶凍，不少得有生啤、梅酒、清酒、罐裝飲品和果汁全部任飲，一次滿足食肉獸、海鮮控、甜品胃！

千海水產海鮮火鍋放題2014年開業，接連在多區開設分店，設有多個活水池，養殖花蟹、三點蟹、大頭蝦、鮑魚等活海鮮，供客人自行挑選和打撈，再由店員清洗及處理乾淨，保證新鮮。除了海鮮外，任食放題自助區還有多達120款美食，包括冷盤、熱葷、火鍋配料、自家製甜品及Häagen-Dazs雪糕等。

千海水產（荃灣店）午市優惠

  • 優惠時段：星期一至五 中午12時至下午4時
  • 優惠價錢：成人每位$308、小童每位$228
  • 分店地址：荃灣大壩街4-30號荃灣廣場B1樓B126號舖（荃灣西站A2出口）
  • 訂座及查詢電話：3622 2223 / 3622 2226
  • *優惠只限星期一至五，特別日子及假期恕不適用
  • *詳情可致電分店查詢。
  • *部分食材為期間限定，而視乎店内供應情況

來源：千海水產海鮮火鍋放題-荃灣店

文：LW

同場加映：長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折

 

 

