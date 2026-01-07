連鎖酒家再破底價！阿拉斯加長腳蟹$198/斤 羊腩煲/片皮鴨/東星斑$108起

近年，阿拉斯加長腳蟹成為市民到酒樓用餐的晚市菜式首選，各連鎖酒家都會不時推出長腳蟹優惠價益街坊。一向提供中高檔粵式菜餚而備受食客追捧的陶源酒家，最近再度推出超抵優惠，晚市限定的阿拉斯加長腳蟹快閃半價，每斤只售$198，再度跌破底價，並同步推出晚市珍味3選1菜，海鮮愛好者不容錯過！

連鎖酒樓陶源酒家晚市優惠！阿拉斯加長腳蟹$198/斤

陶源酒家推出阿拉斯加長腳蟹優惠，快閃半價只售$198/斤。

連鎖酒樓陶源酒家近日推出的優惠主角，是來自美國阿拉斯加深海的長腳蟹，肉質特別飽滿、鮮甜及富彈性。為了讓食客能品嚐到最原始的鮮味，酒樓推出「快閃半價」長腳蟹，優惠價每斤只需$198，可選白烚或清蒸，其他食法則需另加$300，售完即止。

此外，除阿拉斯加長腳蟹，陶源酒家亦同步推出晚市珍味3選1菜式，食客可以優惠價品嚐3款人氣菜式。包括有選用優質羊腩加柱侯醬、南乳等炮製的古法羊腩煲，會員價$108/份、優惠價$138/份。另有外皮金黃酥脆的京式片皮鴨，每份優惠價$118，以及約1斤4兩的清蒸東星斑，優惠價只需每條$198。

陶源酒家優惠

分店地址︰ 灣仔店：菲林明道8號大同大廈1-2樓 旺角店：豉油街118號仕德福酒店地下 尖沙咀店：加連威老道98號東海商業中心LG1樓

備註︰只限晚市堂食；優惠須兩位起，並同時選購一款正價小菜；不可與其他優惠同時使用；另收加一服務費



連鎖酒樓2大優惠 金閣海鮮酒家/半島漁港

1. 金閣海鮮酒家︰全日多款點心$13.8

牛頭角金閣海鮮酒家推出飲茶優惠，超過10款經典點心如鮮竹牛肉球、蠔皇叉燒包等，週一至六劃一價$13.8。午市另有$19.8香滑貴妃雞飯，以及$48.8乾炒牛河等廚師推介，為街坊提供豐富又實惠的美味選擇，性價比極高。

2. 半島漁港︰晚市優惠小菜$18

連鎖酒樓半島漁港於週六、日晚市推出優惠，兩位起即可以$18品嚐兩大招牌菜2選1。選擇包括肉質鬆軟、蜜汁香甜的叉燒皇，或鮮甜爽彈的白灼海生蝦，後者配上特製豉油，更能突顯鮮味，絕對是海鮮愛好者的不二之選。

資料來源︰陶源酒家 鮑魚專門店