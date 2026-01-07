麥當勞外賣金色杯蓋用途揭秘？網民推測為新飲品而設 前員工公開真正用途……

麥當勞外賣杯金色蓋有咩用？最近，有港人發現麥當勞熱飲杯蓋上出現一塊金色圓拱形膠片，對其用途大感好奇，遂於社交平台向廣大網民請教，「M記呢舊嘢其實有咩用？」帖文一出，隨即吸引不少網民回應，有人猜測是用作識別全新推出的朱古力咖啡及其他飲品，但有曾任職外賣員的網民則表示，「金色蓋」其實已推出一段時間，並公開其真正用途，即睇下文了解詳情！

麥當勞外賣熱飲神秘金色杯蓋 港人好奇：呢舊嘢其實有咩用？

最近，有網民在社交平台發文，指早前購買麥當勞熱飲時，發現外賣杯上有一個金色圓拱形蓋子，同時附上相關照片。據網民分享的照片可見，除了原有的啡色熱飲杯蓋，在透氣孔位置另加入一個「金色蓋」，對其用途表示好奇，逐決定向網民發問，「呢舊嘢其實有咩用？」

網民推測為識別新飲品而設 前員工公開真正用途……

帖文一出，隨即吸引不少網民留言回應，有人指出購買全新推出的朱古力咖啡均附有同款金色蓋，因此推測是用來識別朱古力咖啡與其他熱飲，防止店員出錯，應該係用黎識別朱古力咖啡」、「麥當勞新出嘅熱朱古力咖啡先有嘅蓋，係幾靚」、「之前店員俾錯咖啡我，個杯係唔同款」。

不過，其實這款「金色蓋」其實已經推出一段時間，早前曾有網民在網上論壇發起相同的討論，當時有自稱是快餐店前員工的網民解答，指這款「金色蓋」其實是防濺蓋，主要是外賣平台送餐專用，「呢舊野叫防濺蓋，平時外賣平台嗰啲單先有」；有曾任職快餐店咖啡部前員工的網民則表示，「呢個金蓋既作用，係防止本身個杯蓋既氣吼（孔），於外賣運送途中濺出/噴出高溫液體，以致外賣員/客戶燙傷（因為有人投訴過），所以喺個窿上面加多層蓋」，避免外賣在運送過程中濺出。

來源：Threads、LIHKG

文：LW