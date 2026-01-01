新年清晨多區商場大打蛇餅！超長人龍搶壽司郎CHIIKAWA公仔 網民直擊：4am開始起隊

限定聯乘商品向來備受追捧，引發排隊熱潮。日前，連鎖壽司店「壽司郎」宣布與日本人氣卡通「CHIIKAWA」合作，並於今日起（1月1日）推出多款限定周邊商品，吸引大批粉絲出動，於凌晨時分便在黃大仙、銅鑼灣等分店門外排隊！有網民對此感到瘋狂，直言「勤力過返工」。

清晨多區商場現人龍！排隊瘋搶壽司郎 x CHIIKAWA聯乘產品

黃大仙、天水圍、銅鑼灣壽司郎主題店 4am已現人龍

壽司郎與CHIIKAWA聯乘活動於今日（1月1日）起開鑼，並將黃大仙、天水圍及銅鑼灣分店變身為限定主題店，同時推出「壽司造型毛絨掛飾」、「手機掛繩」等多款周邊產品，吸引一眾粉絲。今日清晨，已有多名網民在社交平台上分享各區壽司郎分店的排隊盛況。其中，有網民直擊天水圍分店現場情況，表示「分咗堂食、外賣兩條隊」，更有人聲稱人龍早於凌晨4時已經「起隊」。

而黃大仙分店的排隊人數更在早上9時許超過80人，有排隊人士不禁笑言「2026年第一件事係排隊」。從網上流傳的相片可見，店外人頭湧湧，店方亦早有準備，在店舖外的空地設置圍欄，以管理人流及排隊秩序。此外，有用餐的網民表示，自己「第一次吃壽司郎是人多到落不了單」，並指店內的點餐平板電腦顯示「系統繁忙，抱歉，請稍候片刻」，可見食客之多，連點餐系統亦不勝負荷。



網民：浪費時間排通宵

事件引發網民熱烈討論，意見紛陳。不少人對粉絲的行為表示不解，留言批評「你哋嘅時間成本咁唔值錢」、「浪費時間排通宵，返屋企瞓覺唔好咩」，並認為部分人是希望轉售圖利，「個個又諗住炒，都話炒唔到」。然而，亦有網民表示驚訝，「大癲大癲，我都只係諗住朝早早少少去咋，唔好咁啦」，更有不少人笑稱部分粉絲「倒數完順便排隊」，形容他們「勤力過返工」。

資料來源：Threads