壽司郎首度聯乘CHIIKAWA！3間主題店 入手限定周邊毛絨掛飾/壽司碟/手機掛繩 附換領詳情

香港壽司郎首度聯乘《CHIIKAWA》！3間分店由2026年1月1日起化身成CHIIKAWA聯乘特別主題店，更推出一系列聯乘限定周邊，包括毛絨掛飾、壽司碟、轉轉手機支架、萬用矽膠夾、手機掛繩及掛飾，人氣角色以壽司郎限定造型登場，造型可愛且款實用性極高！即看下文了解換領詳情。

壽司郎首度聯乘CHIIKAWA！3間分店化身主題店

香港壽司郎宣佈聯乘日本人氣動畫《CHIIKAWA》，由2026年1月1日起，吉伊卡哇與小八貓、兔兔等人氣角色們將於香港壽司郎夢幻登場，當中黃大仙店、銅鑼灣廣場2期店及天水圍T Town店三間指定分店更搖身一變成為CHIIKAWA聯乘特別主題店，設置多個特色打卡位供粉絲拍照。

主題店以CHIIKAWA故事中的各個角色與壽司郎的人氣壽司為設計概念，聯乘限定造型的吉伊卡哇與小八貓、兔兔等角色們將於主題店的不同角落驚喜出沒，展現在壽司郎用餐的溫馨日常。店內設有多個大型打卡牆、角色立牌及主題餐桌裝飾等，粉絲們可以盡情打卡拍照！

入手限定周邊毛絨掛飾/壽司碟/手機掛繩

壽司郎特別推出5款聯乘精品，包括毛絨掛飾（港幣$129）、壽司碟（港幣$99）、轉轉手機支架（港幣$49）、萬用矽膠夾（港幣$39）、手機掛繩及掛飾（港幣$79）。吉伊卡哇們以壽司郎限定造型登場，款款實用性極高的日常精品。推廣期內凡於壽司郎全線分店（沙田中心店除外）堂食或外賣自取消費淨額滿港幣$150，即可以加購價購買各項聯乘精品，粉絲們必定要入手。

壽司郎 x 《CHIIKAWA》主題店詳情：

日期：2026年1月1日 至 1月31日

店舖地址：黃大仙店—九龍黃大仙龍翔道110號豪苑3G/F翔盈里5號舖

銅鑼灣廣場2期店—銅鑼灣駱克道463-483號銅鑼灣廣場2期3樓3A號舖

天水圍T Town店—新界天水圍天華路30號T Town South地下SG17號舖

文：M