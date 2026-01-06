大家樂$42歎養生五指毛桃雞飯！午市限定配經典紅豆冰 附2大連鎖快餐優惠

香港人生活節奏急促，想在午飯時間食得飽足又健康，連鎖快餐店大家樂絕對是不少人的熱門選擇。最近，大家樂再度推出極具性價比的午市套餐，只需$42即可享用到充滿特色的「五指毛桃雞飯」配一杯清涼解渴的「紅豆冰」，為繁忙的上班族提供一個暖胃又滿足的養生午膳選擇。

今次推廣的主角「五指毛桃雞飯」，亮點在於其獨特的烹調方式。五指毛桃本身是一種常用於食療的藥材，氣味芳香，有類似椰子的香氣。根據傳統記載，它具有健脾補肺、益氣利濕的功效，特別適合在潮濕天氣或身體感到疲倦時食用，有助恢復元氣。大家樂將其融入菜式，用五指毛桃汁來烹煮雞件，令雞肉不僅吸收了草本的清香，肉質也特別鮮嫩。滋味與健康兼備，讓人食慾大振。

一個完美的午市套餐，除了主食，飲品同樣重要。這個$42的套餐搭配了港人最愛的經典飲品「紅豆冰」。大家樂的紅豆冰向來用料十足，將煮得軟糯綿密的紅豆鋪在杯底，倒入淡奶和碎冰，每一口都能吸到清甜的紅豆與冰爽的沙冰，為下午的工作提神打氣。

優惠套餐： 五指毛桃雞飯配紅豆冰

價錢： $42

供應時段： 只限午市供應

條款及細則： 優惠供應視乎各分店實際情況而定。 產品圖片僅供參考。



2大快餐店快閃優惠 一粥麵/麥當勞

1. 一粥麵$20外賣早餐

一粥麵全新外賣早餐優惠，$20即可自選「煎韭菜餃」或「糯米雞」，煎餃的內餡選用新鮮韭菜配搭鮮嫩豬肉，肉汁飽滿，外皮金黃香脆；而「糯米雞」則是份量十足的經典選擇，糯米吸收了雞肉、冬菇、臘腸等豐富餡料的精華，口感層次豐富，足以提供整個上午滿滿的能量。

2. 麥當勞$10加配麥樂雞/麥炸雞/脆香雞翼

即日起至1月8日，麥當勞加推$10快閃優惠。顧客選購任何超值套餐或「麥麥心意賞」後，可額外以$10加配外脆內嫩的麥樂雞（4件）、金黃香脆的麥炸雞（1件），或是皮脆肉滑的脆香雞翼（2件）。

資料來源：大家樂 Café de Coral、一粥麵、McDonald's