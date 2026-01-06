Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大家樂$42歎養生五指毛桃雞飯！午市限定配經典紅豆冰 附2大連鎖快餐優惠

飲食
更新時間：15:22 2026-01-06 HKT
發佈時間：15:22 2026-01-06 HKT

香港人生活節奏急促，想在午飯時間食得飽足又健康，連鎖快餐店大家樂絕對是不少人的熱門選擇。最近，大家樂再度推出極具性價比的午市套餐，只需$42即可享用到充滿特色的「五指毛桃雞飯」配一杯清涼解渴的「紅豆冰」，為繁忙的上班族提供一個暖胃又滿足的養生午膳選擇。

大家樂滋補五指毛桃雞肉飯 配清甜紅豆冰

大家樂再度推出極具性價比的午市套餐
大家樂再度推出極具性價比的午市套餐

今次推廣的主角「五指毛桃雞飯」，亮點在於其獨特的烹調方式。五指毛桃本身是一種常用於食療的藥材，氣味芳香，有類似椰子的香氣。根據傳統記載，它具有健脾補肺、益氣利濕的功效，特別適合在潮濕天氣或身體感到疲倦時食用，有助恢復元氣。大家樂將其融入菜式，用五指毛桃汁來烹煮雞件，令雞肉不僅吸收了草本的清香，肉質也特別鮮嫩。滋味與健康兼備，讓人食慾大振。

一個完美的午市套餐，除了主食，飲品同樣重要。這個$42的套餐搭配了港人最愛的經典飲品「紅豆冰」。大家樂的紅豆冰向來用料十足，將煮得軟糯綿密的紅豆鋪在杯底，倒入淡奶和碎冰，每一口都能吸到清甜的紅豆與冰爽的沙冰，為下午的工作提神打氣。

大家樂午市優惠

  • 優惠套餐： 五指毛桃雞飯配紅豆冰

  • 價錢：$42

  • 供應時段： 只限午市供應

  • 條款及細則：

    • 優惠供應視乎各分店實際情況而定。

    • 產品圖片僅供參考。

 

2大快餐店快閃優惠 一粥麵/麥當勞

1. 一粥麵$20外賣早餐

一粥麵全新外賣早餐優惠，$20即可自選「煎韭菜餃」或「糯米雞」，煎餃的內餡選用新鮮韭菜配搭鮮嫩豬肉，肉汁飽滿，外皮金黃香脆；而「糯米雞」則是份量十足的經典選擇，糯米吸收了雞肉、冬菇、臘腸等豐富餡料的精華，口感層次豐富，足以提供整個上午滿滿的能量。 

2. 麥當勞$10加配麥樂雞/麥炸雞/脆香雞翼

即日起至1月8日，麥當勞加推$10快閃優惠。顧客選購任何超值套餐或「麥麥心意賞」後，可額外以$10加配外脆內嫩的麥樂雞（4件）、金黃香脆的麥炸雞（1件），或是皮脆肉滑的脆香雞翼（2件）。

 

資料來源：大家樂 Café de Coral一粥麵McDonald's

 

同場加映：連鎖冰室推「時光倒流價」$29早餐！有齊粉麵/火腿炒蛋/包/飲品 網民讚好︰希望多啲茶記仿效

 

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
生活百科
23小時前
74歲影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 喪禮以高規格進行由兩巨星扶靈
74歲影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 喪禮以高規格進行由兩巨星扶靈
影視圈
20小時前
陳庭欣豪宅降格搬蝸居 《東周刊》獨家直擊與楊振源分手後生活 驚爆與TVB男主持過從甚密
陳庭欣豪宅降格搬蝸居 《東周刊》獨家直擊與楊振源分手後生活 驚爆與TVB男主持過從甚密
即時娛樂
6小時前
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
飲食
21小時前
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
影視圈
21小時前
少女尖沙咀見工美容院時薪$188誘入房 被要求換「吸客校服」嚇到震 事後驚揭：4樓根本就係...｜Juicy叮
少女尖沙咀見工美容院時薪$188誘入房 被要求換「吸客校服」嚇到震 事後驚揭：4樓根本就係...｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
TVB頒獎典禮2025丨漏網鏡頭逐格睇 譚詠麟笑容耐人尋味 陳豪見兩人得獎表情搶鏡 陳庭欣台下抹淚
TVB頒獎典禮2025丨漏網鏡頭逐格睇 譚詠麟笑容耐人尋味 陳豪見兩人得獎表情搶鏡 陳庭欣台下抹淚
影視圈
23小時前
將軍澳九龍東帝苑酒店開幕｜$28起歎招牌糕點/蝴蝶酥/拿破崙！親子+寵物友善客房限時75折兼送早餐
將軍澳九龍東帝苑酒店開幕｜$28起歎招牌糕點/蝴蝶酥/拿破崙！親子+寵物友善客房限時75折兼送早餐
飲食
19小時前
90年代影壇花旦親揭消失之謎 身份難被認同患一病 曾恨結婚卻被舊愛家人重話所傷決不嫁人
90年代影壇花旦親揭消失之謎 身份難被認同患一病 曾恨結婚卻被舊愛家人重話所傷決不嫁人
影視圈
7小時前
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
飲食
5小時前