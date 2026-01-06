上環西餐激抵$148晚市放題！任食手工意粉/意大利飯/法式燒春雞 符合1條件$88就歎到

上環有樓上Cafe推出西餐晚市放題，每位只需$148即可無限任食手工意粉、意大利飯、法式燒春雞及班尼迪蛋，更有橙汁、蘋果汁、冷熱玄米茶任飲，性價比極高！其中顧客符合1條件，更可以$88優惠價享用。餐廳全日免收加一，晚市放題名額有限，喜愛西餐的朋友不要錯過！

上環西餐激抵$148晚市放題！任食手工意粉/意大利飯/法式燒春雞

近日，位於上環的樓上Cafe「Linkzy Cafe」推出激抵的西餐晚市放題，每位只需$148即可在90分鐘內無限任食法式燒春雞（原價$168）；3款手工意粉 ：卡邦尼、青醬煙三文魚、蕃茄蓉蝦；3款意大利飯：牛肝菌、煙三文魚忌廉、藏紅花牛肉；班尼迪蛋、牛油果、煙三文魚，以及任飲橙汁、蘋果汁、冷熱玄米茶。

不設加一服務費 符合1條件$88就歎到

晚市放題更設有小童優惠，只要是5至12歲的小孩，即可以$88的優惠價享用！餐廳全日不設加一服務費，晚市放題由星期一至六的下午5時30分開始，至晚上9時。如無人等位，食客可坐到晚上9時。不過晚市放題名額有限，只有35個座位，因此想一次品嘗不同口味的意粉或意大利飯的話，切勿錯過！

「Linkzy Cafe」晚市放題

地址：上環永樂街1-3號世瑛大廈2樓203室

營業時間：星期一至日 早上11時至晚上9時

電話：8402 9451

備註：晚市放題由星期一至六 下午5時30分 至 晚上9時，限時90分鐘，如無人等位，可坐到晚上9時

圖片及資料來源：Threads@linkzycafe

文：Y