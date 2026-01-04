連鎖酒樓晚市$18優惠！3選1歎叉燒皇/灼海生蝦 手工菜蟠龍鱔都有折

人氣連鎖中式酒樓「半島漁港」，向來以優質海鮮及巧手粵菜深受食客歡迎，是不少家庭聚餐的首選。近日，半島漁港為回饋顧客，特別在星期六及星期日的晚市時段，推出3選1優惠，當中兩款人氣菜式僅售$18，絕對是週末晚飯的最佳選擇！

連鎖酒樓半島漁港即日起逢星期六、日，推出特選3選1晚市優惠，於晚上6時後供應，兩位入座即可享用。優惠中最吸引的莫過於只需$18，便能品嚐到半島漁港的兩大招牌菜式。第一款是「叉燒皇」，酒樓將上等豬肉以秘製醬汁醃製再燒，肉質鬆軟，蜜汁香甜，非常惹味。2至4位入座可享細份、5至7位可享中份、8位以上可享大份。



如果喜歡海鮮，另一款$18的白灼海生蝦便是不二之選。海蝦每日新鮮運到，簡單以白灼方式烹調，突顯其鮮甜爽彈的肉質。蝦肉鮮嫩，配上特製豉油，更能提昇鮮味，是海鮮愛好者不能錯過的菜式。2至4位入座可享10両、5至7位可享1斤、8位以上則可享1斤半。

手工菜豉汁蟠龍鱔 配惹味豆豉蒜蓉蒸

除了兩款$18的優惠菜式，半島漁港亦為喜歡品嚐特色佳餚的食客，準備了豉汁蟠龍鱔。這道菜是廣東傳統手工菜，製作工序繁複，非常考驗師傅的功架。鱔魚去骨後切片，但皮肉相連，捲成蟠龍狀，賣相精緻，再配上惹味的豆豉、蒜蓉及辣椒絲齊蒸，豉香濃郁，鱔肉爽滑彈牙，每口都是精華。菜式以優惠價$168發售，適合5位以上分享，最適合與家人朋友共享。

2大連鎖酒樓優惠 金公館／龍寶酒家

1. 金公館︰長者茶芥半價

為回饋一眾老友記，金公館特設長者專屬優惠。凡持樂悠咭或長者咭的顧客，於早市或下午茶時段入座，即享茶錢半價。消費滿$50，更可以$1換購即磨咖啡。餐廳堅持使用新鮮食材，點心即叫即蒸，特別推介金公館蝦饺皇、時菜鯪魚球及香茜牛肉腸粉等養生點心，讓食客與親友輕鬆享受傳統飲茶文化。

2. 龍寶酒家︰燒乳鴿$20.8

龍寶酒家佐敦新店開張，推出早茶及下午茶優惠。下午茶時段（下午2時至3時半），食客可以$20.8的超抵價，享用原隻馳名燒乳鴿。乳鴿皮脆肉嫩，甘香多汁，每位限點一隻，萬勿錯過。