連鎖酒樓晚市劈價大優惠！$48歎鹵水鵝肉 晚市小菜全場7折 只限1分店

除夕及元旦將至，又是與親朋好友相聚的好時機。主打正宗潮州菜的美心中菜旗下老字號「潮江春」，向來是許多家庭及饕客聚餐的首選。最近，潮江春其中一間分店特別推出超值驚喜優惠，當中最吸引莫過於是可以$48歎到招牌菜金牌鹵水鵝肉，加上晚市指定菜式有7折優惠，讓顧客大飽口福。

美心中菜「潮江春」限定晚市優惠！$48歎招牌鹵水鵝肉

連鎖酒樓晚市劈價大優惠，鹵水鵝肉只需$48，晚市小菜全場7折。

由即日起至1月31日，美心中菜旗下的連鎖酒樓「潮江春」銅鑼灣分店，推出超抵晚市優惠，顧客只需以優惠價$48，即可品嚐到原價$178起的招牌菜金牌鹵水鵝肉例牌一碟。這道菜選用肉質肥美的鵝，配以陳年鹵水膽炮製而成。鵝肉盡吸收了香醇濃郁的鹵水味，肉質更是嫩滑入味，配上秘製蒜醋同吃，更能提升風味層次。

晚市小菜全場7折優惠 海蝦/蒸石斑/涼瓜牛肉$68起

除鵝肉優惠外，酒樓同步推出晚市堂食主餐牌及特別介紹餐牌，全部可享7折優惠。另外還追加8款超值價人氣菜式，涵蓋海鮮及小菜，應有盡有，包括$168/隻的上湯波士頓龍蝦伊麵、$98/條的清蒸海石斑、$56兩隻的惹味紅燒脆皮乳鴿、$78的鮮味白灼海生蝦、$98的海參鵝掌煲、$88的秘製黑椒豬手煲、$68的豉蒜涼瓜牛肉，以及同樣是$68黃金花姿卷。

潮江春晚市優惠（限銅鑼灣分店）

適用日期︰即日起至2026年1月31日

地址︰銅鑼灣廣場二期2樓

電話︰3692 5050

備註︰優惠只適用於銅鑼灣潮江春；數量有限，售完即止；金牌鹵水鵝肉驚喜價每檯只限享一次；只限晚市堂食

2大連鎖酒樓特價優惠 富臨皇宮/翠湖酒家（西灣河）

1. 富臨皇宮︰$18起歎脆皮雞/龍蝦伊麵

富臨集團旗下的富臨皇宮再度推出晚市堂食優惠，食客凡惠顧任何一款正價小菜，即可以優惠價換購精選菜式，當中包括僅售$18的醬皇脆皮燒雞、$38的極品燒鵝皇（例牌），以及$98的上湯開邊波龍伊麵（約一斤）。優惠適用於全線分店，讓顧客以超值價格品嚐多款經典美食。

2. 翠湖酒家（西灣河）︰9pm後宵夜低至$33

位於西灣河的翠湖酒家推出宵夜優惠，多款小菜、粉麵飯及海鮮僅$33起。酒樓晚上9pm後提供多款鑊氣小炒，例如椒鹽多春魚、砂窩滑雞粥等，價格親民。另外，食客亦可選擇上湯龍蝦伊麵、燒鵝皇等特價海鮮及燒味。有網民更大讚菜式「大碟又抵食」，並特別推薦入味皮脆的沙薑豬手，認為是必點之選。

資料來源︰美心中菜、富臨皇宮