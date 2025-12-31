元朗「台灣羅東肉焿番」明年初結業！ 開業近10年曾遇危機求轉手 招牌台式肉焿/魯肉飯 網民不捨：無咗羅東點算

近年香港飲食業經營環境艱難，不少餐廳先後結業，連部分知名連鎖品牌亦難以倖免。近日，位於元朗的「台灣羅東肉焿番」在社交平台上宣布，將於2026年初結束營業，最後營業日為2026年1月25日。「台灣羅東肉焿番」開業近10年，老闆二人親自到台灣總店學藝，將招牌台式肉焿、魯肉飯等小吃帶到香港。餐廳曾於2022年面臨經營危機並公開尋求轉手，如今正式宣布結業，立即引起不少網民不捨，直呼「無咗羅東點算？」即看下文了解詳情。

元朗「台灣羅東肉焿番」明年初結業！ 開業近10年曾遇危機求轉手

近日，位於元朗的「台灣羅東肉焿番」在Facebook發文，宣佈將於明年結業，最後營業日為2026年1月25日，「羅東肉焿番（香港）結束這將近10年的任務，即將畢業。」老闆在帖文中向多年支持的食客道別，並感謝大家一路以來的陪伴：「多謝大家多年支持，有任何招呼不周請見諒，再見你及妳。」

「台灣羅東肉焿番」於2016年9月開業，至今開業近10年，一直深受港人歡迎。餐廳一度在2022年出現危機，老闆在Facebook發文表示有意洽談轉手，指「市道一路無好過」，並感到不得不停下來，遂有意找尋同路人接手這家小店，但最終仍堅持經營至今。

老闆親到台灣學藝 招牌台式肉焿/魯肉飯

餐廳的招牌菜是台式肉焿及魯肉飯，兩位老闆在開業前特意到台灣總店學師，務求將原汁原味的台中美食帶回香港。招牌台式肉焿（即肉羹）在港少見，彈牙爽口肉粒配上稠厚鮮香的焿湯，味道開胃；經典魯肉飯香氣四溢，拌飯一流。此外，店內亦提供多款台灣特色小食及甜品，如：芋圓仙草、麻糬吐司、芋頭奶酪紫米糕等。

網民不捨：無咗羅東點算

結業消息一出，不少網民感到不捨，「有點可惜」、「下，咁好食都執」、「無咗羅東點算」、「仲未食你嗰個糖水自助。」也有網民好奇老闆未來計劃，「回老家（台灣）？」有網民則期待未來能再次開店，「有緣再會！」

台灣羅東肉焿番

地址：元朗鳳翔路69號建輝大廈地下5舖

營業時間：下午12時 至 晚上9時

電話：6112 5353

圖片及資料來源：Facebook@台灣羅東肉焿番（香港）

文：Y