石硤尾老字號酒樓推震撼優惠！暖冬必食$9.9椰皇燉鮮奶／$19.8明爐脆皮BB鴿
更新時間：17:25 2025-12-30 HKT
發佈時間：17:25 2025-12-30 HKT
屹立於石硤尾三十年的老字號酒樓「多彩皇宮」，向來是街坊們的聚會首選，以承載著「老香港」集體回憶的傳統粵菜與手工點心，深受食客歡迎。為回饋街坊們的長久支持，多彩皇宮於1月推出限時二重賞，帶來兩款暖心暖胃的招牌美食，其中午市的原個椰皇燉鮮奶，更以震撼價$9.9推出，絕對不容錯過。
多彩皇宮午市優惠 $9.9歎原個椰皇燉鮮奶
在乍暖還寒的冬日，沒有什麼比一客溫潤甜品更療癒。多彩皇宮的午市優惠（適用於上午11:30至下午2:00）主角，正是原價$38的「原個椰皇燉鮮奶」。這款甜品嚴選原顆新鮮椰皇，每日由師傅新鮮現燉，絕非坊間的沖製燉奶可比。燉奶完美吸收了椰皇的天然清甜，質感滑嫩，每一口都散發著濃郁奶香與淡雅椰香，滋潤養生。
下午茶名物 $19.8嚐明爐脆皮BB鴿
下午茶時段（下午2:00至4:00），多彩皇宮則為食客獻上酒樓的經典名物「明爐脆皮BB鴿」，優惠價僅$19.8（原價$58）。師傅堅持每日採用新鮮BB鴿，經過秘製醬汁的醃漬後，再以猛火現場即燒。剛出爐的BB鴿外皮金黃香脆可口，肉質鮮嫩入味多汁，展示了傳統粵菜燒臘的功架。
多彩皇宮 1月限時優惠詳情
-
優惠日期： 即日起至2026年1月31日
-
地址： 九龍石硤尾南昌街美彩樓地下（港鐵石硤尾站A出口，步行約5分鐘）
-
訂座電話： 27780278
-
午市優惠（11:30am - 2:00pm）：
-
原個椰皇燉鮮奶 $9.9（原價$38）
-
-
下午茶優惠（2:00pm - 4:00pm）：
-
明爐脆皮BB鴿 $19.8（原價$58）
-
-
條款及細則：
-
以上優惠只限堂食。
-
每人限點一款，售完即止。
-
圖片僅供參考。
-
