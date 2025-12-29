尖沙咀美麗華酒店Yamm自助餐買一送一！$293/位起任食片皮鴨/帝皇蟹腳/海膽刺身

Yamm坐落於尖沙咀的The Mira Hong Kong酒店內，以多元化的國際自助餐和卓越的餐飲品質聞名，長久以來深受廣大食客的青睞。適逢年末，Yamm聯乘旅遊體驗平台KKday，獨家推出一系列震撼年終優惠，其中包括自助午餐買一送一，平均每位僅需$293即可盡享環球美食。

Yamm與KKday攜手，為食客帶來一系列令人垂涎的年終自助餐優惠，特別是其自助午餐，以買一送一的超值方案登場，平均每位僅需$293，就能盡情品嚐多國佳餚。自助午餐提供「喜越之泰」、「星馬尋味之旅」、「港式味力」及「韓臺風味盛宴」等多個主題，片皮鴨、蚵仔煎、娘惹菜等美食每週輪番上陣，確保每次光臨都有新鮮感，每一次用餐都是一次全新的味蕾探索。

對於鍾愛海鮮的饕客而言，Yamm的「極上蟹宴」自助晚餐絕對不容錯過。本次KKday推出買二送一及78折優惠，低至$635/位便可品嚐到琳瑯滿目、接近20款的精美螃蟹佳餚。特別推介包括滋味濃郁的岩鹽燒帝皇蟹腳配海膽刺身、香辣惹味的避風塘炒蟹、充滿異國風情的泰式咖喱炒蟹，以及令人期待的頂級蟹肉蛋黃醬燒龍蝦。

