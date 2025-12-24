四星級酒店自助餐低至5折！$238起任食生蠔/蟹腳/龍蝦/鮑魚 紅白酒果汁任飲

位於油麻地城景國際的城景閣（City Café）一直以其豐富多樣的環球美食自助餐而聞名，深受食客歡迎。餐廳最近推出震撼優惠，無論是悠閒的自助午餐還是豐盛的自助晚餐，均享有超值折扣，其中自助晚餐優惠更低至5折，只需$398起即可品嚐一系列時令海鮮及精緻美饌，自助午餐更低至$238起，絕對是美食愛好者不容錯過的盛宴。

城景國際城景閣自助餐 $238起歎冰鎮盛宴

對於希望在日間享受一頓豐富午餐的顧客，城景閣的「環球美饌自助午餐」是絕佳選擇。自助餐桌上陳列著數十款來自世界各地的佳餚，首先映入眼簾的是冰鎮海鮮區，時令凍蝦、鮮蜆等應有盡有，旁邊的壽司刺身區則提供新鮮製作的各款壽司和肥美刺身，滿足您對日本料理的渴望。

熱葷方面，最受歡迎的莫過於即席手切的Carving Station，其中的燒美國牛肉眼，外層焦香，內裡肉質軟嫩多汁，是必試之選。此外，自助餐亦提供多款國際熱菜、沙律冷盤以及琳瑯滿目的精緻甜品，配上無限添飲的果汁、咖啡及茶，為您帶來一個愜意滿足的下午。而12月期間，自助午餐更會升級為聖誕主題，加入燒火雞、蜜汁燒火腿及聖誕樹頭蛋糕等節日限定美食。

晚餐半價優惠！豪歎即開生蠔/龍蝦/和牛

晚市的「海鮮薈萃自助晚餐」更是將盛宴推向高峰，現推出低至5折的驚喜優惠。海鮮迷們定必為此瘋狂，餐廳無限量供應十多款優質海鮮，包括即開時令生蠔，入口鮮甜，海水味濃郁；還有肉質飽滿的雪花蟹腳、爽甜凍蝦、布朗蟹等，款款新鮮。

除了琳瑯滿目的海鮮，每位食客更可獲贈一份「法式焗波士頓龍蝦米多」，龍蝦肉質彈牙，配上香濃的芝士忌廉汁焗製，滋味無窮。其他回本美食包括低溫慢燒澳洲和牛、口感豐富的酥皮焗鮑魚海膽燴牛尾、以及甘香豐腴的法國鴨肝醬等。甜品和飲品選擇同樣出色，除了多款精緻甜品和雪糕，更無限量供應紅白餐酒及啤酒，讓您盡情享受微醺的晚上。

餐廳地點：九龍窩打老道23號城景國際1樓 城景閣

【低至67折】環球美饌自助午餐

用餐時段 ：12:00 - 14:30

優惠價 ：$238起

免加一服務費

【低至5折】海鮮薈萃自助晚餐

用餐時段 ：18:30 - 21:30

優惠價 ：$398起

適用日期：2025年12月28、30、31日及2026年1月1日

注意事項：