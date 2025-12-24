Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

四星級酒店自助餐低至5折！$238起任食生蠔/蟹腳/龍蝦/鮑魚 紅白酒果汁任飲

飲食
更新時間：19:29 2025-12-24 HKT
發佈時間：19:29 2025-12-24 HKT

位於油麻地城景國際的城景閣（City Café）一直以其豐富多樣的環球美食自助餐而聞名，深受食客歡迎。餐廳最近推出震撼優惠，無論是悠閒的自助午餐還是豐盛的自助晚餐，均享有超值折扣，其中自助晚餐優惠更低至5折，只需$398起即可品嚐一系列時令海鮮及精緻美饌，自助午餐更低至$238起，絕對是美食愛好者不容錯過的盛宴。

【城景國際自助餐】
>>按此預訂<<

城景國際城景閣自助餐 $238起歎冰鎮盛宴

城景國際酒店自助餐優惠
城景國際酒店自助餐優惠
城景國際酒店自助餐優惠
城景國際酒店自助餐優惠
城景國際酒店自助餐優惠
城景國際酒店自助餐優惠
城景國際酒店自助餐優惠
城景國際酒店自助餐優惠

對於希望在日間享受一頓豐富午餐的顧客，城景閣的「環球美饌自助午餐」是絕佳選擇。自助餐桌上陳列著數十款來自世界各地的佳餚，首先映入眼簾的是冰鎮海鮮區，時令凍蝦、鮮蜆等應有盡有，旁邊的壽司刺身區則提供新鮮製作的各款壽司和肥美刺身，滿足您對日本料理的渴望。

熱葷方面，最受歡迎的莫過於即席手切的Carving Station，其中的燒美國牛肉眼，外層焦香，內裡肉質軟嫩多汁，是必試之選。此外，自助餐亦提供多款國際熱菜、沙律冷盤以及琳瑯滿目的精緻甜品，配上無限添飲的果汁、咖啡及茶，為您帶來一個愜意滿足的下午。而12月期間，自助午餐更會升級為聖誕主題，加入燒火雞、蜜汁燒火腿及聖誕樹頭蛋糕等節日限定美食。

晚餐半價優惠！豪歎即開生蠔/龍蝦/和牛

晚市的「海鮮薈萃自助晚餐」更是將盛宴推向高峰，現推出低至5折的驚喜優惠。海鮮迷們定必為此瘋狂，餐廳無限量供應十多款優質海鮮，包括即開時令生蠔，入口鮮甜，海水味濃郁；還有肉質飽滿的雪花蟹腳、爽甜凍蝦、布朗蟹等，款款新鮮。

除了琳瑯滿目的海鮮，每位食客更可獲贈一份「法式焗波士頓龍蝦米多」，龍蝦肉質彈牙，配上香濃的芝士忌廉汁焗製，滋味無窮。其他回本美食包括低溫慢燒澳洲和牛、口感豐富的酥皮焗鮑魚海膽燴牛尾、以及甘香豐腴的法國鴨肝醬等。甜品和飲品選擇同樣出色，除了多款精緻甜品和雪糕，更無限量供應紅白餐酒及啤酒，讓您盡情享受微醺的晚上。

【城景國際自助餐】
>>按此預訂<<

  • 餐廳地點：九龍窩打老道23號城景國際1樓 城景閣

【低至67折】環球美饌自助午餐

  • 用餐時段：12:00 - 14:30

  • 優惠價：$238起 

  • 免加一服務費

【低至5折】海鮮薈萃自助晚餐

  • 用餐時段：18:30 - 21:30

  • 優惠價：$398起

  • 適用日期：2025年12月28、30、31日及2026年1月1日

注意事項

  • 訂單一經確認，不可取消、退款或更改。

  • 座位將保留15分鐘，逾時將被取消且不設退款。

  • 優惠不可與其他推廣或折扣同時使用。

  • 菜式內容或因季節及食材供應而有所調整，恕不另行通知。

 

同場加映：灣仔諾富特世紀酒店自助餐買一送一！$155起任食冰鎮海鮮/肉眼扒/Mövenpick雪糕

 

 

 

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變
洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變
影視圈
6小時前
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
投資理財
14小時前
英國數學碩士畢業回港一年冇工開 求教帖被揭CV藏「1致命傷」：與學歷無關｜Juicy叮
英國數學碩士畢業回港一年冇工開 求教帖被揭CV藏「1致命傷」：與學歷無關｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅  妻子爆閨房樂：他真的很強  曾陷百億欠債風波
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅  妻子爆閨房樂：他真的很強  曾陷百億欠債風波
影視圈
10小時前
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
飲食
2025-12-23 12:04 HKT
台北隨機傷人案︱張文計劃聖誕節施襲？ 兩原因或被迫提早行動
台北隨機傷人案︱張文計劃聖誕節施襲？ 事前欲訂潘曉穎命案事發酒店
兩岸熱話
4小時前
聖誕天氣｜平安夜大致天晴日間溫暖 明日稍後時間顯著轉涼 一日急跌9度
聖誕天氣｜明日顯著轉涼一日急跌9度 天文台調低周五氣溫預測 新界個別地區料跌至個位數
社會
7小時前
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
飲食
2025-12-23 15:29 HKT
星島申訴王 | 台灣遺體修復師 義助宏福苑遇難者 家屬表謝意：讓親人完整地走最後一程
05:55
星島申訴王 | 台灣遺體修復師 義助宏福苑遇難者 家屬表謝意：讓親人完整地走最後一程
申訴熱話
6小時前
超市3類食物絕不買！專家揭恐食物中毒脫水致死 這種水果超多菌？
超市3類食物絕不買！專家揭恐食物中毒脫水致死 這種水果超多菌？
食用安全
7小時前