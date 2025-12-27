飲茶點心「呃秤」引熱議 份量變少4粒變3粒 腸粉呃得最蠱惑 網民點出一問題更勞氣

飲茶是香港的傳統飲食文化，有網民日前就在網上討論區發文，指留意到酒樓點心份量有縮水趨勢，更形容點心「呃秤」情況嚴重，帖文引發廣大網民共鳴，紛紛留言分享類似經歷，慨嘆食物份量越來越少，價格和質素，卻沒有變得更實惠。

點心越食越少？網民慨嘆飲茶「呃秤」嚴重

近日，有網民在連登討論區分享其個人觀察，引發了這次關於點心份量的討論。他指出，這種「縮水」現象由來已久，「由牛肉球開始，我老母話佢細個食有4粒的，30年前已經變3粒。」他接著列舉更多例子，表示繼牛肉球後，「之後蝦餃4變3，而家燒賣都玩4變3」，導致與家人朋友飲茶時，即使只是「4個人食」，很多點心都需要叫兩籠才夠分，吃起來並不划算。

網民深有同感：有啲逐粒計錢



該帖文一出，隨即在網上引起熱烈討論，不少網民表示深有同感。有人指出，點心份量縮水的情況比事主所說的更為普遍，「有d主打點心的專門店已經係2粒，仲有d逐粒計錢」，而且價格高昂，「每粒係貴到好似以前一籠4粒的價錢」。

除了燒賣、蝦餃外，網民亦提到其他點心。有人稱「山竹牛肉球真係有見過兩粒」，亦有人認為「腸粉先呃得勁，以前係3條 而家幫你剪開 個份量得兩條」、「鮮竹卷已經由3條變2條」，另外，大多點心紙上「小中大特頂點其實無意義」，份量不明確，不像「壽司會寫明每碟幾舊」，認為這種加價又減量的做法，令市民「消費慾只會愈來愈減」，亦有人指「反而返大陸好多都仲係四粒」，似乎北上飲茶更吸引。

貴價食預製點心 網民：好搵笨

此外，亦有網民將討論延伸至點心的品質。有人憤慨地表示，能夠接受新鮮即製的點心愈賣愈貴，但現實是「X你老母原來係預製」，不少人附和指「而家8成都預制啦，好少自己有點心師傅整了」，情況令人氣憤，有人直指份量與品質俱降的情況，光顧酒樓變得「好搵笨」。

