港女寶琳茶飲店不慎打翻飲品 店員協助清理兼做1事 事主感動：聖誕節收過最warm嘅嘢

香港飲食業服務態度近年備受批評，不過凡事總有例外。近日，有港女在社交平台發文，指在寶琳一間茶飲店不慎打翻飲品，「倒瀉到成地都係」，本想自行清理，豈料獲店員主動幫忙，後續更做了1件貼心事，讓她感動直呼這是「聖誕節收過最warm嘅嘢！」即看下文了解詳情。

港女寶琳茶飲店不慎打翻飲品 店員協助清理兼做1事

近日，有網民在Threads發文，指與友人在寶琳一間茶飲店不小心打翻飲品，「手殘將杯嘢飲倒瀉到成地都係。」她本想自行清理，「膽粗粗問店員姐姐有冇拖地嘅可以比我拖返」，但店員卻立即出來幫忙抹地，將地面清理乾淨，「我成個人呆咗企喺到，係咁不斷講唔好意思。」

事後，她和友人返回位置繼續聊天，正想著要不要再買一杯飲品，店員卻突然送來一杯全新飲品，還附上一張手寫紙條，寫有：「正常客人倒瀉，我地冇得沖返俾佢的，不過沖咗個細ver.烏龍奶茶（正常）Merry Christmas！」店員的貼心舉動，讓事主十分感動，「打擾到你哋真係唔好意思，聖誕快樂！」又稱這是「聖誕節收過最warm嘅嘢，今鋪真係人間有情！」

網民留言：好人好事

帖文引起網民熱議，有曾光顧過的網民大讚茶飲店服務好，「講真寶琳佢哋係good 㗎，仲要開到勁夜，最黐線係我last order啲珍珠都係好食（冇廣告多次自費飲）」、「住寶琳成日買，最鍾意百香果綠茶無糖加愛玉。」

有網民亦稱讚事主有責任心，「因為你想承擔返個責任而店員feel 到，好人好事，之後多啲幫襯啦，大家都聖誕快樂。」有網民則幽默回應，指事主是「不正常客人」才獲特別待遇，對此事主也幽默自嘲：「確實係手殘到白痴，唉。」

