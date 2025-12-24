大埔善心巴士司機尋小朋友望送聖誕禮物 嘆「大火後冇再搭過我車」 網民感動：好好珍惜呢啲員工！

宏福苑五級大火發生至今近一個月，惟即使火災無情，卻仍出現無數溫暖人心的故事。最近，有九巴司機於網上社交平台發文，希望尋到幾位每日中午於大埔區內乘搭巴士的幼稚園小朋友，感嘆「自從宏福苑大火之後，你哋就冇再搭過我車」，盼能重遇並送上聖誕小禮物。司機的心意感動不少網民，並籲：「好好珍惜呢啲員工。」詳情即看下文！

大埔71K善心巴士司機尋幼稚園乘客送聖誕禮物 嘆「大火後冇再搭過我車」

近日，一名負責駕駛九巴71K路線的巴士司機於社交平台群組發文，表示「想搵之前每日搭中午12:15分响大埔墟街市巴士站上車的幾位幼稚園上午班小朋友。」該司機表示，自從宏福苑大火後，已未有再見這幾位小朋友乘車，只得知眾人無恙。他續指聖誕將至，「想送份小禮物畀你哋」，盼小朋友的父母看到帖文後主動聯絡。

該名巴士司機的舉動感動到不少網民，「謝謝車長送暖」、「車長好有愛」、「本身呢條線好多位車長都好好。」有人更主動幫忙，將帖文轉發到小朋友就讀幼稚園的群組。有網民留言指，九巴應要珍惜好員工：「係公司寶貴財產，為公司提升形象。」

九巴專頁公開後續「最終成功聯絡上家長」

而九巴官方社交專頁就事件更新後續發展，並以「聖誕暖心 大埔有愛」發文，表示「大埔火災後，71K車長好耐無見幾位一齊返學嘅小朋友」，因此特意預備聖誕小禮物「送上關心與祝福」，最終成功聯絡到幾位家長，並感謝車長用心關懷每一位乘客，在節日中帶來更多溫暖。不少網民亦樂見好人好事，又大讚71K路線的車長，「71K幾個車長都好好人㗎！又開心老人家安全，又對小朋友友善」、「好多老友記會搭呢條線，真係大部分司機都特別好耐性，見過司機會開聲提長者坐好要開車喇！呢份專業與人情味係值得敬重。」

文：TF

資料及圖片來源：大埔 TAI PO@facebook、KMB 九巴專頁@facebook

————

