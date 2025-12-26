佳宝超市快閃優惠全場8折！米油/罐頭/凍肉/廁紙都減價 網民︰湖北蛋30隻$15.2
更新時間：13:14 2025-12-26 HKT
超級市場每逢有減價優惠推出，都會成為市民最關注的焦點之一。日前，佳宝食品超級市場推出全場8折快閃優惠，旋即引起網民熱議，皆因超市8月時曾推快閃8折活動，引來大批街坊去掃貨，貨架及凍櫃幾乎被搶購一空，甚至被網民形容為「世界末日」。而這次有幫襯過的街坊於社交平台發文，分享以$15.2的超抵價購得30隻裝的湖北雞蛋，亦引起網民熱烈討論，即睇內文優惠詳情！
佳宝超市聖誕優惠快閃2日！米油/罐頭/凍肉全場8折
由即日起至12月27日，佳宝食品超級市場推出名為「佳宝聖誕『價』到！」的購物優惠活動，全港各區超過90間佳宝超市分店的貨品都有8折優惠，涵蓋貨品種類繁多，由米、油等糧油雜貨，到新鮮蔬果、急凍肉類、罐頭，以至家居用品等都進行大減價，低至8折。
而從佳宝的facebook專頁上所見，店家亦有部分減價貨品推介，包括龍珠66頂級茉莉香米5kg折後價$67.2（原價$83.9）、佳樂牌頂級東北大米 5kg折後價$58.4（原價$72.9）、七鮮雲柔壓花有芯卷紙12卷折後價$18.8（原價$47/2條）及七鮮壓榨一級濃香花生油5L折後價$108.8（原價$135.9）等。
$15.2買30隻湖北蛋 網民︰連砂糖桔都有折
有網民更在網上分享掃貨經歷，列上收據表示於超市特價期間，僅以$15.2優惠價便購得30隻裝的湖北啡殼雞蛋，非常划算。帖文一出引起不少迴響，有網民留言亦分享自己的「戰利品」，指「連砂糖桔都有8折…」。
不過，亦有人對貨品質量提出疑問，留言指「佢啲蛋細隻」，但隨即有其他網民反駁，稱「今次買蛋，一啲都唔細隻」，意見不一。另外，有網民又表示儘管有折扣，但佳宝人流未及上次墟冚：「我屋企樓下嗰間，打折都冇上次咁多人」，可能與港人聖誕期間出遊有關。
佳宝食品超級市場「聖誕『價』到！」
- 優惠日期︰即日起至12月27日
- 地點︰全線分店 ＞＞ 按此查詢＜＜
- 備註︰適用大部分貨品；數量有限，售完即止
