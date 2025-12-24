Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

連鎖酒家加推無限時火鍋放題！$218任食海鮮/安格斯牛/啤酒任飲 周六日同價

飲食
更新時間：17:54 2025-12-24 HKT
發佈時間：17:54 2025-12-24 HKT

天氣轉涼，正是大啖火鍋的最佳時節！海港飲食集團旗下的海港酒家及海王漁港，向來以優質粤菜和親民價格深受食客歡迎。最近集團更推出震撼優惠，繼天水圍分店後，於將軍澳、馬鞍山等分店加推「無限時任飲任食海鮮火鍋」！讓您與親朋好友能以超值價錢，無限時享受一場豐盛的海鮮火鍋盛宴，暖身又暖心。

海港酒家／海王漁港$218無限時任食！嘆時令海鮮＋頂級安格斯牛

海港酒家及海王漁港推出震撼優惠，$218/位即可無限時任飲任食海鮮火鍋。
海港酒家及海王漁港推出震撼優惠，$218/位即可無限時任飲任食海鮮火鍋。

這個秋冬，想要無拘無束地大快朵頤，海港的「無限時任飲任食海鮮火鍋」絕對是您的不二之選。優惠適用於星期一至日晚市，劃一收費每位僅$218，即可在舒適的環境中，無限時任食多款精選火鍋配料，並暢飲指定啤酒及飲品，性價比極高。推廣的焦點落在五款特選食材上，當中包括每日新鮮直送的「時令海鮮盆」，廚師團隊每天嚴選5至8款時令海產，如肥美的海蝦、鮮甜的蜆隻、肉質飽滿的青口等，確保顧客能品嚐到最新鮮的海洋滋味。而對於一眾「牛魔王」來說，無限量供應的「特級安格斯牛肉」更是不能錯過。牛肉擁有漂亮的大理石紋油花，肉味濃郁，只需在滾燙的湯底中輕涮8秒，即可品嚐到其嫩滑甘香的最佳口感。

四款特色湯底任君選擇 滋補與惹味兼備

一頓完美的火鍋，湯底是靈魂所在。海港酒家貼心地提供了四款各具風味的湯底供食客選擇，滿足不同口味的需求。首選推薦「滋補美人鍋」，以烏雞、鮮淮山、桃膠等上乘藥膳食材熬製，湯頭醇厚，滋潤養顏，尤其適合注重養生的女士們。喜歡清新口味的，可選擇「粟米蘿蔔湯鍋」，清甜的蔬菜味能突顯海鮮的原味。若偏愛濃郁香氣，「芫茜皮蛋湯鍋」獨特的風味組合定能帶來驚喜。而「昆布清湯鍋」則是最經典的日式風味，清澈的湯頭能讓您品嚐到每樣食材最純粹的鮮美。除了海鮮與牛肉，套餐還包括每位一隻的「巨形水餃皇」及一份「時令蔬菜」，確保營養均衡。

海港酒家／海王漁港「無限時任飲任食海鮮火鍋」

  • 價錢： 成人每位 $218 (另收加一服務費)

  • 小童收費： 1米至1.2米半價，1米以下免費

  • 供應時間： 星期一至日，晚上5:30開始

  • 訂座熱線： 3516 8200

  • 適用分店：

    • 海港酒家 (將軍澳新都城一期店)

    • 海港酒家 (藍田啟田店)

    • 海王漁港 (馬鞍山新港城店)

條款及細則：

  • 優惠需兩位起計。

  • 五款精選食材(A-E)及所有任食食材沽清，恕不另行通知。

  • 為響應環保，如剩餘所點的任食食品超過三成，需按原價收費。

  • 圖片僅供參考，須受條款約束。

 

