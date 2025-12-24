Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港人目擊內地遊客灣仔Cafe歎燒鵝！1舉動感被騷擾「極度無奈」 網民：店員唔阻止？

飲食
更新時間：13:20 2025-12-24 HKT
發佈時間：13:20 2025-12-24 HKT

香港大部分餐廳均規定食客不得進食外帶食物和飲料。然而，近日有網民在社交平台上發文，指她在灣仔Cafe內目擊有2名內地遊客食燒鵝，其中1個舉動更讓事主倍感困擾，直言「極度無奈」。帖文引起網民熱議，有網民批評行為離譜，「佢哋真係乜都敢做」；也有網民質疑：「店員唔阻止？」即看下文了解詳情。

港人目擊內地遊客灣仔Cafe歎燒鵝！1舉動感被騷擾「極度無奈」

近日，有網民在Threads上發文，指她早前在灣仔大有廣場一間Cafe，目擊2名內地男遊客一同食用一盒燒鵝。依事主上傳的圖片可見，遊客二人坐在店內的圓桌前，桌上擺放從印有「甘記燒鵝」包裝的燒鵝，並即場逐塊分食。事主表示，二人最後食完整盒燒鵝，更食到「 Jap Jap聲」，讓她不勝其煩，「坐喺對面想靜靜地飲杯咖啡嘅我，全程睇住表示極度無奈！」

網民質疑：店員唔阻止？

帖文引起網民熱議，不少網民批評該行為不當，「我覺得就算安靜食，都不應該在餐廳食其他帶來食物。舖頭座位是給顧客喝咖啡不是食燒鵝，燒鵝味道亦影響他人，舖頭亦要清理，不說座位有限」、「完全唔鼓勵咁樣霸佔坐位唔幫襯，原本想幫襯嘅人變相冇位坐就唔幫襯，最慘啲人食完又唔帶走自己的垃圾！」

有網民則質疑店員未有介入，「店員去咗邊？平時同朋友去，買遲一陣咖啡，店員都走來催我快啲去買，店員呢啲又唔理」、「其實係咪要所有餐廳都要貼告示出嚟話不可攜帶外來食物。」也有網民認為無需過分計較，「雖然係失禮，但事實佢哋係未影響到任何人，不過若果我買咗杯咖啡想坐而無其他位，咁我會出聲。」

圖片及資料來源：Threads@sasa_eatislife

文：Y

延伸閱讀：深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
 

