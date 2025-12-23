深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
深水埗合益泰小食重開！深水埗人龍小食店「合益泰」過去以「平、靚、正」見稱，曾獲米芝蓮美食指南及旅發局網頁推薦，惟今年8月失火後進行內部裝修，一度暫停營業。「合益泰」於昨日（12月22日）正式重開，不過其馳名腸粉加價卻引起網民熱議，有人笑言：「幫手俾裝修費。」詳情即看下文！
深水埗合益泰小食重開 名物腸粉加價惹熱議
深水埗腸粉名店合益泰自8月失火後，隨即進行內部裝修，歷時逾4個月後終於重開！合益泰昨日（22日）重開後，隨即引來不少街坊食客排隊。不過，有食客發現昔日的腸粉平價不在，於帖文中表示：「合益泰今日重開，不過無咗十蚊四條腸粉了。」
合益泰的腸粉被評為皮薄兼混醬美味，裝修前售價為$10/4條，價格相宜。不過，在重開後腸粉價格有所調整，3條腸粉售10元（細）；5條售15元（中）；7條售20元（大）。另外，合益泰亦有售魚肉燒賣、牛肉、豬皮、蘿白等港式小食，還有逾10款粥品及炒米、炒麵等。
合益泰腸粉變相加價 網民：幫手俾裝修費
合益泰向來「平、靚、正」的腸粉加價，引來網民熱議，有人認為如今腸粉叫價「10蚊3條」，已失去光顧的衝動，「都估到佢會加價」、「已經唔駛特登再去。」有網民則笑指，「燒一燒，消失咗一條腸粉」、「幫手俾裝修費」。
