校長燒肉全線結業！1年內連執3間 曾推$88放題「反攻深圳」 網民：呢個市道幾努力都係難捱…

在香港餐飲業競爭日益激烈，加上港人北上消費的風氣盛行下，不少本地食肆面臨重大的經營挑戰。近日，以平價燒肉放題聞名的「校長燒肉」宣布全線結業，其大埔分店將於2026年1月初結束營業。此消息一出，旋即引起網民廣泛關注與討論。

校長燒肉全線結業！大埔店營業至明年1月初

校長燒肉1年內連執3間 曾推$88放題「反攻深圳」

昨日（23日），校長燒肉透過Facebook平台公布，大埔店因租約期滿，將於2026年1月4日（日）正式結業，更感性寫道「天下無不散之筵席」，並表達了「希望不久將來以最好的一面再次呈現給大家」的期盼，同時對一直支持的顧客送上祝福與感謝。

主打平價日韓風味燒肉放題的校長燒肉，在高峰時期曾於元朗、觀塘、荃灣等地開設多間分店。為應付港人北上消費熱潮，早前更推出「反攻深圳」的優惠活動，僅需$88起即可享用2小時無限量燒肉與火鍋，並提供豐富的自助餐區選擇。然而，儘管店方不斷努力嘗試挽救生意，仍在一年內接連關閉3間分店，最終面臨全線結業的厄運。

網民嘆市道艱難：幾努力都係難捱

校長燒肉全線結業的消息傳出，引發了網民一片惋惜聲。不少昔日經常幫襯的顧客紛紛留言表示不捨，指出「大埔店都淪陷啦，可惜」，亦有人感嘆「全部校長冇曬」。有網民理解現今市道艱難，表示「都明呢個市道…你幾努力都係難捱…」，亦有顧客懷念昔日時光，稱「想當年中學嗰陣經常去元朗店食」，並期盼「希望你們可以再開返」。

資料來源：校長燒肉 日韓料理 大埔