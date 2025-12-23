京川滬菜連鎖酒樓「金滿庭」半年執兩間！灣仔店12月結業 開業僅5年 捱唔過冬至

近年本港飲食業的經營環境充滿挑戰，不少老字號酒樓及連鎖食肆均面臨壓力。主打京川滬菜的連鎖酒樓「金滿庭」，繼九龍灣德福廣場分店於今年7月尾結業後，灣仔利東街分店亦於12月初悄悄落幕，不足半年內連執兩店，引起食客關注，即睇下文詳情。

連鎖酒樓「金滿庭」灣仔店結業！半年內連執兩間

香港酒樓結業潮不斷，專門做京川滬佳餚的連鎖酒樓「金滿庭」，在短短半年內接連關閉兩間分店。繼九龍灣德福廣場分店於7月27日結業後，位於灣仔利東街的分店亦於12月初悄悄結業，甚至捱不過每年的大旺日「冬至」。

《星島頭條》記者就此事致電金滿庭其餘分店查詢，獲荷里活廣場分店員工回覆指，灣仔店已於12月10日結業，但並沒有透露結業原因。而灣仔店的電話雖然仍有使用，但已沒有人接聽，於長響數10秒後更有留言通知「灣仔利東街店已光榮結業，歡迎大家繼續光臨大角咀奧海城分店及鑽石山荷里活分店」，亦感謝大家繼續支持。

主打京川滬菜 招牌小籠包/擔擔麵

連鎖酒樓金滿庭於2002年創立，旨在以大眾化價錢提供高質素的京、川、滬地道美食，多年來憑著小籠包、擔擔麵及片皮鴨等招牌菜，累積不少捧場客，在多區均有分店。不過，其經營已達13年的九龍灣德福廣場分店，因租約期滿，於今年7月27日正式結業；其後灣仔利東街分店亦於12月初結業。隨著兩家分店相繼關閉，目前全港僅剩大角咀奧海城及鑽石山荷里活廣場兩間分店繼續經營。

對於九龍灣店的結業，餐廳在社交平台感性發文，感謝街坊13年來的支持，並表示能見證三代同堂的溫馨聚餐是其最大榮幸。 據悉，該舖位已迅速由另一家中菜品牌「碧儷苑」承租，並於9月開幕，在逆市中擴張。



金滿庭

地址︰ 荷里活店︰鑽石山龍蟠街3號荷里活廣場3樓312A號舖 奧海城二期店︰大角咀海庭道18號奧海城二期UG樓UG06B號舖



資料來源︰金滿庭京川滬菜館