Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

京川滬菜連鎖酒樓「金滿庭」半年執兩間！灣仔店12月結業 開業僅5年 捱唔過冬至

飲食
更新時間：12:31 2025-12-23 HKT
發佈時間：12:31 2025-12-23 HKT

近年本港飲食業的經營環境充滿挑戰，不少老字號酒樓及連鎖食肆均面臨壓力。主打京川滬菜的連鎖酒樓「金滿庭」，繼九龍灣德福廣場分店於今年7月尾結業後，灣仔利東街分店亦於12月初悄悄落幕，不足半年內連執兩店，引起食客關注，即睇下文詳情。

連鎖酒樓「金滿庭」灣仔店結業！半年內連執兩間

香港酒樓結業潮不斷，專門做京川滬佳餚的連鎖酒樓「金滿庭」，在短短半年內接連關閉兩間分店。繼九龍灣德福廣場分店於7月27日結業後，位於灣仔利東街的分店亦於12月初悄悄結業，甚至捱不過每年的大旺日「冬至」。

《星島頭條》記者就此事致電金滿庭其餘分店查詢，獲荷里活廣場分店員工回覆指，灣仔店已於12月10日結業，但並沒有透露結業原因。而灣仔店的電話雖然仍有使用，但已沒有人接聽，於長響數10秒後更有留言通知「灣仔利東街店已光榮結業，歡迎大家繼續光臨大角咀奧海城分店及鑽石山荷里活分店」，亦感謝大家繼續支持。

 

主打京川滬菜 招牌小籠包/擔擔麵

連鎖酒樓金滿庭於2002年創立，旨在以大眾化價錢提供高質素的京、川、滬地道美食，多年來憑著小籠包、擔擔麵及片皮鴨等招牌菜，累積不少捧場客，在多區均有分店。不過，其經營已達13年的九龍灣德福廣場分店，因租約期滿，於今年7月27日正式結業；其後灣仔利東街分店亦於12月初結業。隨著兩家分店相繼關閉，目前全港僅剩大角咀奧海城及鑽石山荷里活廣場兩間分店繼續經營。

對於九龍灣店的結業，餐廳在社交平台感性發文，感謝街坊13年來的支持，並表示能見證三代同堂的溫馨聚餐是其最大榮幸。 據悉，該舖位已迅速由另一家中菜品牌「碧儷苑」承租，並於9月開幕，在逆市中擴張。


金滿庭

  • 地址︰
    • 荷里活店︰鑽石山龍蟠街3號荷里活廣場3樓312A號舖
    • 奧海城二期店︰大角咀海庭道18號奧海城二期UG樓UG06B號舖

 

資料來源︰金滿庭京川滬菜館

延伸閱讀︰連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中年好聲音4丨「長明燈」肥媽再惹爭議 被周國豐暗寸火藥味濃 網民：周SIR真係夠薑
中年好聲音4丨「長明燈」肥媽再惹爭議 被周國豐暗寸火藥味濃 網民：周SIR真係夠薑
影視圈
21小時前
公屋男「一抽即中」買上水居屋 稱人生重大轉變 供樓比交租好 「賣出去時賺回來」
公屋男「一抽即中」買上水居屋 稱人生重大轉變 供樓比交租好 「賣出去時賺回來」
樓市動向
6小時前
連鎖包點店長者優惠｜$15歎下午茶珍珠餛飩湯+豆漿！樂悠咭持有人專享
連鎖包點店長者優惠｜$15歎下午茶珍珠餛飩湯+豆漿！樂悠咭持有人專享
飲食
19小時前
87歲梁愛患胰臟癌大半年 住老人院放棄治療 體重急降不足70磅：願望係死得快好世界丨獨家
87歲梁愛患胰臟癌大半年 住老人院放棄治療 體重急降不足70磅：願望係死得快好世界丨獨家
影視圈
3小時前
吳家樂鄧兆尊拍檔被轟無能 曾效力「大台」轉型後表現強差人意 製作人斥：只識向藝人擦鞋
吳家樂鄧兆尊拍檔被轟無能 曾效力「大台」轉型後表現強差人意 製作人斥：只識向藝人擦鞋
影視圈
14小時前
連鎖酒樓午市大特價 乳鴿$18／$198蝦伊麵+4款點心／長者茶位$2！網民大讚：平過去茶記
連鎖酒樓午市大特價 乳鴿$18／$198蝦伊麵+4款點心／長者茶位$2！網民大讚：平過去茶記
飲食
23小時前
河南梁先生的妻子及一對年幼子女，7月時被其「沙煲兄弟」殺害。
河南「滅門」案︱愛妻及年幼子女被殺 疑兇竟是兒時玩伴
即時中國
2025-12-22 08:30 HKT
連鎖快餐店快閃優惠！早午茶晚市套餐$29起 焗豬扒飯/燒雞髀/燒味米線 聖誕新年限定
連鎖快餐店快閃優惠！早午茶晚市套餐$29起 焗豬扒飯/燒雞髀/燒味米線 聖誕新年限定
飲食
19小時前
75歲前《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
01:14
75歲前《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
影視圈
22小時前
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
時事熱話
3小時前