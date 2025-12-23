24味成員Brian力推叉燒界Hermès？笑言「要着兩條褲」品嚐 另有CHANEL/LV版叉燒？網民：真係唔去試吓唔得

燒味為香港地道美食之一，坊間不乏港人及遊客熱捧的叉燒、燒鵝等餐廳。早前24味成員Brian力推銅鑼灣一間中菜館出品的叉燒，更形容為「Hermès版叉燒」，笑指其美味程度需要「着兩條褲」品嚐。除了「叉燒界Hermès」之外，本地人氣DJ亦有推薦心目中的「CHANEL」及「LV」叉燒，引起不少網民好奇心：「聽落真係唔去試吓唔得！」

24味成員Brian力推叉燒界Hermès？笑言「要着兩條褲」品嚐

燒味是不少港人家庭日常「斬料」加餸的選擇，但原來單是叉燒都可以分為4個部位，每個部位的口感與肥瘦程度有別，相當刁鑽。坊間不乏港人及遊客熱捧的燒味餐廳，24味成員早前Brian力推銅鑼灣一間中菜館的叉燒，更形容為「Hermès版叉燒」。原來Brian所推介的是位於南華會的甘棠燒鵝，大讚「第一刀」（甘一刀）叉燒極為美味，「甘棠係Birkin Bag嘅叉燒，甘棠係Hermès版嘅叉燒」。

Brian曾與來自韓國、日本的朋友前往，笑指一定「要着兩條褲」品嚐（意思指好味到「甩褲」）。除了「Hermès版叉燒」之外，主持人表示該餐廳的燒鵝及鵝血亦是推介之選，Brian同意其說法：「燒鵝都dope，我可以再同你講燒鵝啲嘢」。不僅是Brian推介，就連已故才子兼美食家蔡瀾過去亦曾讚賞甘棠出品，「『甘棠燒鵝』的宗旨是美味求真，傳承創新，都是符合我的要求」。

人氣DJ另推CHANEL/LV版叉燒？

除了「Hermès版叉燒」之外，人氣DJ Suki Wong亦以名牌形容高質叉燒，她表示「CHANEL版」叉燒為大班樓的炭火厚切叉燒；至於「LV版」叉燒為位於柴灣的「新桂香燒臘」所出品的叉燒，新桂香亦獲「發哥」周潤發支持。「Do姐」鄭裕玲早前特地一早慕名前往「新桂香」一嚐4款刁鑽叉燒，包括「第一刀」（另稱爽叉）、「三粒叉」（半肥瘦叉燒）、「一片天」（肥叉）以及她最愛的「柴皮」（瘦叉）。

網民好奇：真係唔去試吓唔得！

對於以名牌級別形容港式燒味，有網民笑指被吸引到「聽落真係唔去試吓唔得」、「聽完我要去做南華會會員」、「個叉燒係好食」；也有常到南華會的網友從未試過甘棠的叉燒，「打過咁多次保齡球都冇食過，下次返嚟香港食」。有網民同樣推介甘棠的「鵝紅」（即鵝血）以及餐廳其他菜式，「鵝紅世一，仲有好多手工菜」、「鵝血好食到傻！層皮識反彈，入面又勁嫩」。

文:RY

資料及圖片來源:spotitalk、sukixx@Threads、甘棠燒鵝、The Do Show