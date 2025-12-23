Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

叉燒界Hermès？ 廿四味成員Brian力推銅鑼灣甘棠燒鵝「甘一刀叉燒」引熱議 笑言：要着兩條褲去食

飲食
更新時間：18:55 2025-12-23 HKT
發佈時間：18:55 2025-12-23 HKT

燒味為香港地道美食之一，坊間不乏港人及遊客熱捧的叉燒、燒鵝等餐廳。早前組合廿四味（24herbs）成員Brian上網台節目《緬甸堂》力推銅鑼灣南華會「甘棠燒鵝」出品之叉燒，更形容為「Hermès版叉燒」，又封當店招牌「甘一刀叉燒」為價值連城的Birkin Bag，笑指其美味程度需要「着兩條褲」（好味到甩褲）品嚐。除了「叉燒界Hermès」之外，本地人氣DJ亦有推薦心目中的「CHANEL」及「LV」叉燒，引起不少網民好奇心：「聽落真係唔去試吓唔得！」

銅鑼灣「甘棠燒鵝」被封叉燒界Hermès？廿四味成員Brian: 要着兩條褲品嚐

燒味是不少港人家庭日常「斬料」加餸的選擇，但原來單是叉燒都可以分為4個部位，每個部位的口感與肥瘦程度有別，相當刁鑽。坊間不乏港人及遊客熱捧的燒味餐廳，早前廿四味成員Brian就登上網路平台SPOTITALK《緬甸堂》Podcast大讚位於銅鑼灣南華體育會內的「甘棠燒鵝」出品之叉燒，更以法國殿堂級奢侈品牌Hermès比喻其叉燒，又特別指出「第一刀」（甘一刀），該店索價$210的肥燶叉燒極為美味，「甘棠係Birkin Bag嘅叉燒，甘棠係Hermès版嘅叉燒」。

燒鵝都dope！評語生動到肉 Threads友瘋傳

Brian表示，自己曾與來自韓國、日本的朋友前往甘棠燒鵝品嘗叉燒，笑指一定「要着兩條褲」品嚐（意思指好味到「甩褲」）。除了「Hermès版叉燒」之外，主持人表示該餐廳的燒鵝及鵝血亦是推介之選，Brian同意其說法：「燒鵝都dope，我可以再同你講燒鵝啲嘢」。

由於其評語用字略帶誇張又生動到位，如以源於80年代嘅饒舌、嘻哈文化的形容詞「Dope」，讚揚甘棠燒鵝「好勁、好酷 」，在社交平台Threads引發關注和討論。例如人氣DJ Suki Wong亦以各大奢侈品牌，比喻香港各大名店的高質叉燒。

人氣DJ另推CHANEL、LV版叉燒？

Suki Wong表示「CHANEL版」叉燒為大班樓的炭火厚切叉燒；至於「LV版」叉燒為位於柴灣的「新桂香燒臘」所出品的叉燒，新桂香亦獲「發哥」周潤發支持。「Do姐」鄭裕玲早前特地一早慕名前往「新桂香」一嚐4款刁鑽叉燒，包括「第一刀」（另稱爽叉）、「三粒叉」（半肥瘦叉燒）、「一片天」（肥叉）以及她最愛的「柴皮」（瘦叉）。

網民好奇：真係唔去試吓唔得！

對於以名牌級別形容港式燒味，有網民笑指被吸引到「聽落真係唔去試吓唔得」、「聽完我要去做南華會會員」、「個叉燒係好食」；也有常到南華會的網友從未試過甘棠的叉燒，「打過咁多次保齡球都冇食過，下次返嚟香港食」。有網民同樣推介甘棠的「鵝紅」（即鵝血）以及餐廳其他菜式，「鵝紅世一，仲有好多手工菜」、「鵝血好食到傻！層皮識反彈，入面又勁嫩」。

甘一刀叉燒出色有理由！前鏞記燒味主廚得意之作

坐落於銅鑼灣南華體育的「甘棠燒鵝」，由前鏞記酒家的燒味部主廚馮浩棠（棠哥）主理，他在本地燒味界有超過50年經驗，在眾多菜式中，餐廳的「甘一刀叉燒」和「燒鵝」最為人所稱道。這兩道招牌菜式充分展現了師傅的精湛技藝，是熟客必點選擇。

其中，甘一刀叉燒雖索價$210/例牌，價錢比一般叉燒要貴，但製作頗為繁複，醃過的肥叉由於肥膏位相當搶火，因此要先包鍚紙慢慢燒製，待叉燒軟腍鬆化之後，出爐再淋上原有的叉燒汁，再燒一遍將豬肉油脂位糖化起來，結出焦燶脆邊，這樣才造就有脆有滑的獨特口感。

如已故著名美食家蔡瀾過去亦曾讚賞其出品，並引述餐廳的宗旨：「『甘棠燒鵝』的宗旨是美味求真，傳承創新，都是符合我的要求」，這番評價無疑是對其食物品質的極大肯定。 

文:RY


資料及圖片來源:spotitalksukixx@Threads甘棠燒鵝The Do Show

延伸閱讀：Do姐早餐歎街坊燒味名店 超專業食足4款刁鑽叉燒 網民：我哋去買全部頭頭尾尾

 

