深水埗文記車仔麵豬腸「有屎」？！港女嘔心斥︰剪開入面全部係黑色！老闆咁解釋…

車仔麵作為香港的地道美食，食客可隨意配搭各款餸菜，性價比高，故深受大眾喜愛。然而，近日有市民幫襯深水埗米芝蓮推介的長龍「文記車仔麵」後，竟發現豬腸疑未清洗乾淨，內藏黑色不明物體，疑似糞便，令她即場崩潰！事件在網上曝光後引起大量網民熱議，店方亦立即聯絡事主回應，即時補鑊。

日前有名女網民在社交平台Threads上，以「警世！文記車仔麵食到屎」為題發文，分享其不久前的恐怖飲食經歷。她表示剛從外地旅行回港，便急不及待，專誠到位於深水埗的人氣長龍店「文記車仔麵」外賣，豈料這次經歷卻讓她大失所望。

事主憶述，當她在家中享用車仔麵時，在快要吃完之際，竟發現「開始食啲豬腸就覺得有啲怪，好似有沙咁」。她隨即將豬腸夾起細看，驚見腸衣內積存黑色的漿液， 疑為豬的糞便。為了查證，她將剩餘的豬腸全部剪開，發現「原來成段都有屎，好似完全無洗過咁」，並對此感到震驚，不禁在網上詢問其他網民是否有過類似經歷。

網民熱議︰其實食得豬腸就預咗

該帖文迅速引起廣泛討論及迴響，不少網民對事主的遭遇表示同情，亦有網民分享過去在同間店舖的不快經歷，指「一兩年前堂食已經瀨過嘢，見到成嚿啡色嘢喺入面」。有自稱文記多年熟客的網民則表示，以往的豬腸品質上乘，但近期再幫襯時已感覺「唔同咗」。另外亦有人網民諷刺指，「其實就算洗咗，條腸都係裝過屎…所以我唔會食腸」，以及「其實食得豬腸就預咗」、「食豬腸就係為咗食到屎味」等。另外，亦有網民指出，現時吃到的豬腸，其向出的外圍其實才是腸壁，「因為啲肥膏包住條腸出面，要反轉咗條腸嚟洗先清到入面啲屎。由於反轉之後唔會調返轉，所以大家咬開入面先至係肥油」。

其後，事主亦有就事件向文記車仔麵查詢，獲店方負責人回應表示，舖頭其實出售兩種大腸，一款是由店家自行清洗，另一款則由供應商提供，而她吃到的正是由供應商清洗的批次。而文記於回應中亦承認「啲豬腸有問題，我哋同事都有責任」，並表示已即時聯絡供應商索取解釋，最後與供應商誠意向事主道歉。不過對此回應，事主就認為：「唔理佢有幾多個供應商，我買嘅係文記嘅出品，我覺得佢係有責任去監管」。

供應商承認一時疏忽 會加強品質監控

《星島頭條》記者亦就此事向供應商及文記車仔麵查詢。首先供應商老闆余先生解釋，屠房送豬腸來前會先汆水，送到後女工們會以人手將豬腸逐條剪開及反轉清洗，「這次疑有屎的部位是『豬腸椗』位置，比一般豬腸硬10倍，可能因周末太忙碌的關係，女工一時疏忽剪漏了」。

他續指，公司與文記車仔麵合作20多年，負責供應豬腸，屬持牌公司，處理豬腸必按程序。而文記於是次事件後立即向他們反映問題，公司亦立即採取行動，向涉事員工問責，並會加強品質監控。

文記老闆︰屬供應商批次 已向員工訓示

至於文記車仔麵方面，老闆黃先生回應指餐廳當晚收到事主通知後，已即時跟進事件，回收並停賣所有豬腸，並向供應商了解。他續指餐廳一向是由這間本地供應商攞貨，而這間供應商幾乎供貨予全港8至9成有售豬腸的餐廳，品質一直是比較可靠。

當文記收到豬腸後會先以滾水出水約1.5小時，然後再烹調。但由於不會特別將豬腸剪開，而是會整條拿去烹調，所以當剪開時才會看到裡面的狀況。不過，老闆指已即時向員工作出訓示，現已會預先剪開豬腸作檢查，並且必須留意裡面有否任何異物。他表示已向事主道歉並會作出退款，惟事主隨後再沒有回覆。

資料來源︰Threads