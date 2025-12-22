冬至酒樓驚遇半裸圍裙男跳舞巡遊？網民笑言「好嘈又好笑」 背後竟是連鎖米線店良心活動？

正所謂「冬大過年」，不少公司都會跟員工吃冬至飯，慰勞他們一年來的辛勞。昨日（21日），有網民在社交平台上發文，指在酒樓目擊一個飲食集團舉辦冬至晚宴，當中有員工半裸穿起傳統服飾勁歌熱舞，現場氣氛相當熱鬧，讓她笑言如「世界十大奇景」！《星島頭條》就事件向該飲食集團查詢，獲官方回應，即看下文了解詳情。

冬至酒樓驚遇半裸圍裙男跳舞巡遊？網民笑言「好嘈又好笑」

昨日（12月21日）是冬至，不少市民都會與家人外出聚餐，共享團聚時刻。有網民在Threads發文，指與家人在酒樓吃飯時，發現雲桂香米線專門店正舉辦員工冬至晚宴，逾10名員工換上傳統雲南民族服裝，在席間勁歌熱舞，笑言如看到「世界十大奇景」，又指「其實本身已經覺得好嘈，但係見到畫面莫名覺得好笑。」

從片中可見，女員工一身大紅綠色花袍，配上紅色頭巾或頭飾；男員工則赤裸上身，圍上紅色花朵圍裙，下身則穿著綠色花褲子。他們又戴上墨鏡，伴隨音樂在酒席間圍圈跳舞，現場還有不少身穿便服的員工，氣氛相當熱鬧。他們的舞蹈及衣著吸引不少食客的目光，亦有人舉起手機錄影。

餐廳親解背後原因 適逢開業30周年：所以員工特別開心

帖文引起網民熱議，有網民稱讚氣氛熱鬧，「幾開心呀。」但也有網民表示公司應該要包場，以免影響到其他食客，「幾開心呀咁玩，但應該要包場」。

對此，《星島頭條》記者向雲桂香米線專門店查詢，獲回覆表示，餐廳每年冬至都會舉行員工聚餐，讓各分店員工聚首一堂，而聚餐中必有娛興表演節目，如跳舞、唱歌等，由於雲桂香主打雲南美食，因此跳舞環節亦會加入雲南少數民俗特色，員工會穿上少數民俗服飾跳舞，「公司是事前已得悉會有民俗舞蹈表演，讓大家玩吓開心吓。每年員工都會預先準備，提前編排舞蹈，是每年的傳統，但由於今年時間不充足，因此員工可能會即興表演。」且今年適逢開業30周年，「所以員工特別開心。」亦重申跳舞的全部都是公司員工，並非酒樓的職員或請來的表演人員，最後向因聚餐受到嘈音影響的其他食客致歉。

圖片及資料來源：Threads@natalinyourheart

文：Y