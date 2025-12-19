快餐店斬料加餸！足一斤醬香雞$49 $10起加配糖水/葡撻/雞腎+雞翼

連鎖快餐店大家樂再度推出斬料加餸優惠！即日起至1月5日（一），只要於下午茶時段到訪大家樂，即可以$49享用足一斤原隻醬香雞，並以$10起的價錢加配糖水、葡撻、雞腎等，讓消費者輕鬆在家品嚐餐廳級別的美味。

大家樂斬料加餸優惠！足一斤醬香雞$49 一連兩星期外賣供應

大家樂的醬香雞選用優質雞隻，以傳統醬油配方慢煮入味，表皮微脆金黃，內裡肉質鮮嫩多汁，醬汁香氣撲鼻，帶有淡淡甜香和鹹鮮平衡。足足一斤的分量，適合2-3人分享作為晚餐主菜，搭配白飯或蔬菜，即可組成一頓營養均衡的家常餐，特別適合忙碌一天後想輕鬆享用熱騰騰美食的家庭。

為了讓外賣體驗更豐富，大家樂特別提供多款加配優惠，讓消費者根據喜好自由組合。滷水雞腎拼雞翼（2隻）、滷水雞腎拼紅腸、白飯拼糖水（各1客）及葡撻（2件）都能以低至$10的價錢加配，完美襯托主菜醬香雞的鮮美。

大家樂足一斤醬香雞優惠

2大快餐店優惠 美心MX/一粥麵

1. 美心MX$39雙餸飯

美心MX近日重新推出「心超值」午市優惠活動，以$39親民價格供應每日不同精選套餐。顧客可享用雙餸飯連飲品，並有機會以加購優惠價選配燒味或燒雞髀，讓一週午餐選擇更豐富實惠。

2. 一粥麵長者優惠

一粥麵現推出長者專享優惠措施。持有有效長者卡，或使用長者八達通及樂悠咭付款的顧客，在早市或茶市時段到指定分店消費，選購任何套餐或單點主食（小食及飲品除外），即可免費獲贈一杯指定熱飲，包括香濃茶、咖啡等選擇。

資料來源：大家樂 Café de Coral、一粥麵、美心MX (Maxim's MX)