銅鑼灣Mr. Steak自助餐買一送一 $205起任食生蠔/雪花蟹腳/美國燒牛肉

飲食
更新時間：16:46 2025-12-19 HKT
銅鑼灣世貿中心的Mr. Steak a la minute，以豐富的即煮美食和琳瑯滿目的環球海鮮深得饕客歡心。最近，餐廳與KKday合作推出快閃優惠，其中最吸引人的是自助午餐買一送一，折後人均僅需$205起，絕對是美食愛好者不容錯過的盛宴。

銅鑼灣Mr. Steak自助餐買一送一優惠！$205起任食生蠔/雪花蟹腳/美國燒牛肉

Mr. Steak a la minute的用餐區設有多個即煮美食站，由經驗豐富的廚師團隊主理，確保食物新鮮熱辣，源源不絕地供應。自助午餐的海鮮吧上，鋪滿了肉質飽滿的雪花蟹腳和爽口彈牙的翡翠螺，刺身區則提供多款新鮮魚生，另供應美國燒牛肉、中西式湯品、即焗心太軟等熱食及甜品。

若選擇於星期六、日及公眾假期到訪，自助午餐更會豪華升級，加設肥美鮮甜的即開生蠔、養生燉湯、即叫即燒的美國極黑牛鐵板燒，以及Haagen-Dazs雪糕。

即日起，KKday推出限時買一送一優惠，Mr. Steak a la minute自助午餐低至$205/位；晚餐則設有6折優惠，每位$336起即可任食日本和牛、雪花蟹腳、生蠔、龍蝦等矜貴美食。

*每位另收原價加一服務費於餐廳現場支付，餐廳只接受電子支付。

銅鑼灣Mr. Steak自助優惠詳情

  • 優惠預訂期：即日起至12月25日11:59pm
  • 用餐日期：2026年1月2日至2026年1月31日
  • 地址：銅鑼灣告士打道280號世貿中心6樓

 

