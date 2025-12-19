Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

深水埗大南街「文青cafe街」變城中村？驚現地舖賣「鮮炸栗米汁」！網民嘲︰最後係鄉村整頓偽文青

更新時間：15:53 2025-12-19 HKT
發佈時間：15:53 2025-12-19 HKT

深水埗大南街一帶有不少文青咖啡店及特色小店，成為假日港人及遊客的熱門蒲點。然而，近日有網民於社交平台發文，表示驚訝發現大南街竟然有新舖賣「鮮炸栗米汁」，其裝修風格更有幾分像內地的城中村，與大南街的文青風格是格格不入，引來大批網民熱議。

深水埗大南街驚現地舖賣「鮮炸栗米汁」！文青cafe街變城中村？

日前有網民在Threads上分享在深水埗大南街的所見所聞，寫道「好耐無出過省城，真係進步了不少」。而從事主上載的圖中所見，有間地舖正掛上黃色紅字的招牌及宣傳牌，有「蓮發行食品」、「鮮炸栗米汁」、「手工制作」、「木瓜鮮奶露」、「水果批發」、「食品超市」等字眼。

而店舖的裝修風格簡樸，門面是開放式，內有兩位職員，一位身穿白恤衫黑褲的男人正在看手機，櫃枱後則有位戴著白色帽及穿上圍裙的女士，似乎正在處理商品，而櫃枱前方的膠籃內則擺放著類似粟米等食品。店內還有些簡陋的桌椅，整體走簡約路線，與大南街一向走的文青風格大相逕庭。

 

網民笑言︰最後係鄉村整頓偽文青

帖文一出，隨即引發網民熱烈討論。不少人留言指，若非照片中有大南街的路牌，根本不會相信這裡是香港，笑言「勁似大陸農村」、「以為係城中村」、「店舖充滿簡約如冇裝修的風格」，甚至有網民慨嘆「好似返咗大陸啲三線城市嘅住宅小區樓下咁」等。有人更抵死地表示，店舖旁邊應「加多間沙縣小吃，先襯托得住佢」，亦有網民嘲諷指「唔洗過關就去咗深圳」，以及「最後係鄉村整頓偽文青」。

不過，亦有眼利的網民錯重點，表示發現招牌上的「鮮榨粟米汁」疑寫錯成「鮮炸栗米汁」，質疑「炸粟米汁」是否即「提煉粟米油？」，並笑言「如果佢真係炸粟米汁我又想見識下」、「檸茶佢地都要爆打，粟米汁要炸左佢，好合理」等。

 

原為生產皮革製品 後成文青咖啡店集中地

大南街是位於深水埗區的一條特色街道，曾是香港製造業的中心，主打生產皮革製品。但隨著製造業式微，如今大南街只剩低數間皮革工藝店舖。而自2017年起，大南街更相繼有特色手工咖啡店、手作店、畫廊等小店進駐，吸引一眾遊客及小紅書網紅去打卡，成功轉型成為文青集中地。

 

