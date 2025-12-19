中環珍姐火鍋店將暫別食客！3月曾預告結業 獲業主通融延長營業期 料同區重開新店

珍姐海鮮火鍋飯店被譽為「香港最難訂位火鍋店」，向來以「平靚正」午市碟頭飯，以及供應新鮮現宰騸牯牛火鍋而大受歡迎，平常更是一位難求！不過「珍姐」早於今年3月時預告因租約期滿及舖位結構問題而結業，後來獲業主通融延長營業期，而「珍姐」日前透露明年將於同區開新店，屆時大家密切留意！

中環珍姐火鍋店暫別！3月曾預告結業 獲業主通融延長營業期

位於中環和安里的人氣食店「珍姐海鮮火鍋飯店」一向門庭若市，午市以碟頭飯為主，晚市即變身成玩味十足的火鍋店。早於今年3月時，「珍姐」已預告現時舖位租約期滿後不再續約，並發文希望能夠另覓新舖位，「中環有無位，想地舖，大啲唔怕」。後來，「珍姐」於網上社交平台透露，獲業主通融延長營業期，「中環珍姐總店將會做埋2025年，31/12/2025係最後營業日」。

預告結業後，「珍姐」為了讓客人更容易訂位，特別加開宵夜時段至凌晨2時，「希望大家都可以嚟見我哋最後一面」。近日有報道表示「珍姐」將於農曆新年搬遷，《星島頭條》記者聯絡餐廳查詢，獲回覆指計劃未定，不過餐廳已於同區另覓舖位，現正裝修中，預計於明年重開。

「珍姐」老闆曾親述「結業」原因

「珍姐」老闆Peter曾表示舖位租約本於今年年中屆滿，但他決定不會再續約，原因與舖位「結構」有關。現時舖位身處的舊樓已有一段歷史，並持續出現滴水滲水、石屎剝落及冷氣機散熱困難等問題，甚至接獲投訴，故此Peter認為決定搬遷，「原本打算待生意穩定及續約後再重新裝修，但發現這些結構問題未必能夠解決，有一定冒險性，倒不如再另覓新舖位，環境大一點，讓客人能坐得更舒適。」

珍姐海鮮火鍋飯店

地址：中環和安里9號地舖

營業時間：上午10:30至下午3:00（午市，銀行假日休息）、晚上6:00至凌晨2:00（晚市火鍋）

休息日：星期日

文:RY

資料及圖片來源:bigjjseafood