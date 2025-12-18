Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

蜜雪冰城石門店開業未滿1年傳招頂手 逾千呎舖月租6位數 網民嘆：賣幾多杯先夠回本？

飲食
更新時間：13:29 2025-12-18 HKT
發佈時間：13:29 2025-12-18 HKT

近年有不少內地過江龍茶飲店攻港，包括以平價茶飲聞名的「蜜雪冰城」在港極速擴張。不過，近日有網民在社交平台群組發現，位於沙田石門、開業未滿1年的「蜜雪冰城」分店舖位傳出求頂手消息，逾千呎舖月租更高達6位數，讓網民直呼「賣幾多杯先夠回本？」即看下文了解詳情。

石門蜜雪冰城開業未滿1年即傳招頂手 逾千呎舖月租達6位數

近日，有地產代理人在Facebook發佈舖位頂讓廣告，該舖位位於沙田石門，面積有1,100平方呎，月租達$16萬，現址為內地茶飲店「蜜雪冰城」。翻查資料，石門分店於2025年初開張，由居住於深圳的港漂女「Tina雅清」加盟開設。她偶爾會在小紅書分享跨境開店日常，該系列影片直至11月19日仍有更新。

「蜜雪冰城」自進駐香港後並火速擴張，全盛時期有近9間分店，遍佈港、九、新界，不過早前沙田好運中心分店曾爆出食安危機，加上相繼有其他平價內地茶飲店攻港，近年縮減至全港尚餘6分店。

網民嘆貴租：賣幾多杯先夠回本？

其實，在開店初期時有網民曾質疑「蜜雪冰城」在如此貴租下能否回本，「賺錢嗎？」、 「16w（萬）的租金開雪王能回本嗎？」、 「賣得那麼便宜，你回得了本嗎？」如今傳招頂手的消息一出，不少網民表示對於消息感到非常震驚，「密（蜜）雪都執」、「蜜雪冰城都要執笠，仲可以點搞」、「蜜雪冰城都要摺」、「而家對香港未來真係冇晒希望」、「蜜雪冰城都頂唔順，16萬租？」、「一個月要賣幾多杯先夠回返一個月租本。」

大量網民則感嘆香港舖租高企，「呢個位都16萬？冇嘢嘛？」、「癡線16萬一個月，幫業主打工」、「而家市道咁差月租三萬都死」、「真係叫業主唔好咁過份啦，一日淨係租金$5,500，1,100呎地方，每呎$150租金？」

圖片及資料來源：Facebook@生意轉讓 招頂 轉手 出售生財工具小紅書@Tina雅清

文：Y

