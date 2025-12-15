餐廳減價救生意？同款早餐由$36減至$29！資深傳媒人曾智華：究竟係好定壞消息

面對市場競爭與消費模式的轉變，不少食肆會調整價格以應對營運挑戰。資深傳媒人曾智華先生在社交平台分享，指其經常光顧的餐廳所賣的早餐近日由$36減價到$29，引發他對此現象產生「係好消息定壞消息」的疑問。帖文更引起了大批網民對食肆減價的原因，以及市場影響的廣泛討論。

茶記早餐減價救生意 資深傳媒人曾智華：究竟係好定壞消息

曾智華 Luke Sir今日（12月15日）透過Facebook專頁發帖，指他「食開的$36早餐，今日開始變$29」，這突如其來的價格變動讓他不禁疑惑「究竟好消息定壞消息」，他既感到意外，亦擔心背後可能隱藏經營壓力。

網民解讀兩極 分析對1類人係好事…

帖文迅速引來網民熱烈討論，對於食肆減價的解讀眾說紛紜。有網民持悲觀態度，認為減價是生意不佳的明確信號，直言「完全唔樂觀，只有冇生意先會減價」。另有網民則從價值角度分析，指出「現實係呢個早餐質素只值$15，現實係時代巨輪轉動誰也阻擋不了」，似乎暗示原有價格過高。有評論則指出這是「市場價格調節」的正常現象，「我覺得唔值$36，$29可以接受」，顯示部分消費者認同新定價更合理。

然而，亦有網民從消費者角度看到了積極面，認為「對退休人士係好事，高通脹唔搣得幾耐」，指出對特定群體而言，減價可能會帶來實質好處。此外，有網民提出需要理性分析，表示「要了解減價原因先知道係好定壞消息，但消費者只會由減價而開心，背後原因唔會理」，並認為食肆應「搵到方法減租金或人工先可以咁樣減價」。



資料來源：Luke Sir 曾智華