連鎖快餐店優惠加碼！週末午晚市75折 焗豬扒飯/海南雞飯/鐵板套餐$36.7起

美心MX快閃優惠加碼！早前美心MX突發推出兩日快閃75折優惠，大受歡迎，為感謝顧客的熱烈支持，特別加推兩天「午晚市激抵75折優惠」，讓食客能再次以超值價格品嚐多款人氣美食，例如原價$49起的鮮茄焗豬扒飯，折實後只需$36.7起，絕對是精明食客不容錯過的超值選擇。

美心MX超值午晚市優惠 焗豬扒飯/海南雞飯$36.7起

美心MX快閃優惠加碼，指定食品低至75折。

今次美心MX限時優惠為午市及晚市食客帶來兩款經典皇牌美食。首先是廣受好評的「鮮茄焗豬扒飯」，以香煎豬扒搭配濃郁的番茄醬汁，覆蓋在香軟米飯之上，每一口都是滿滿的幸福感，原價$49，現折實價只需$36.7起，即可享用這份經典滋味。另一款推薦是「去骨海南雞/燒雞飯配油飯/米線及浸菜」，這款套餐提供去骨海南雞或香脆燒雞兩種選擇，搭配香氣四溢的油飯或清爽米線，以及新鮮浸菜，口感豐富，營養均衡。原價$59起的套餐，優惠期間折實價$44.2起，讓食客以更優惠的價格，品嚐到這道東南亞風味的特色美食。

晚市獨家享受 豐盛鐵板套餐配酥皮龍蝦湯

晚市時段則有更豐盛的選擇。美心MX「鐵板套餐」包含肉眼牛扒或雜扒，在熱騰騰的鐵板上滋滋作響，散發誘人香氣，搭配薯條、粟米等多款配菜，帶來視覺與味覺的雙重享受。套餐還附送酥脆可口的酥皮龍蝦湯及清甜啫喱，原價由$68起，現在折實價僅$51起，性價比極高。

美心MX優惠詳情

優惠日期： 2025年12月13日至14日 (星期六及日)

適用分店： 全線美心MX分店

不適用分店：（午、晚市）大學站、信德中心、中環總商會、科學園、大會堂及西九高鐵站分店；（晚市）尖沙咀分店

2大快餐店優惠 大家樂/永年士多

1. 大家樂減$4優惠券

即日起至12月29日（星期一），PayMe將逢週一派發大家樂減$4優惠券，以回饋廣大的食客。用戶只需在PayMe應用程序的「優惠券」區域內搶領限量優惠，並在大家樂使用PayMe結賬，滿$40即可立即享受$4的折扣。

2. 永年$19魚蛋河

永年士多聯同本地知名手打魚蛋品牌學利魚蛋，推出限時魚蛋河優惠。只需下載永年士多App並成功註冊或登入成為會員，即可立即獲得「$19魚蛋河」的電子優惠券。

資料來源：美心MX (Maxim's MX)、大家樂 Café de Coral、永年士多 wingninnoodle