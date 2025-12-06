連鎖快餐店快閃75折優惠！一連3日午晚市指定套餐 焗豬扒飯$36.7起+鐵板餐$51起

連鎖快餐品牌美心MX，一直以多元化的餐點及穩定的品質，成為許多港人日常用餐的熱門選擇。為回饋顧客支持，美心MX由今日（12月6日）起一連3日推出驚喜優惠，多款超人氣美食包括午市及晚市的招牌套餐，均以低至75折的優惠價發售，絕對是食客慳錢好機會！

美心MX突發午/晚市75折優惠！焗豬扒飯$36.7起+鐵板餐$51起

美心MX一連3日午晚市75折優惠，焗豬扒飯$36.7起、鐵板餐$51起。

由即日起至12月8日，連鎖快餐店美心MX一連3日推出「驚喜優惠大放送」，午市及晚市多款人氣套飯一律75折。包括招牌菜鮮茄焗豬扒飯，金黃厚切的豬扒搭配粒粒分明的蛋炒飯，加上半融化的芝士，口感層次豐富。

同樣參與優惠的還有去骨海南雞或燒雞飯，海南雞以皮爽肉滑見稱，雞肉已貼心去骨，啖啖肉更方便享用，配上充滿雞油香的油飯或爽滑米線，以及健康浸菜，讓人回味無窮。這兩款人氣套餐在優惠期間折實後只需$36.7起（原價$49起）及$44.2起（原價$59起），性價比極高。

晚市限定優惠 鐵板餐配酥皮龍蝦湯

而於晚市時段，美心MX更為食客準備更豐盛鐵板套餐優惠。熱辣辣的鐵板可選肉眼牛扒或雜扒，搭配香脆薯條及粟米，充滿港式風味。套餐更附送香濃的酥皮龍蝦湯，滋味無窮。最後以清甜啫喱作結，為豐富的晚餐畫上完美句號。這份原價$68起的鐵板套餐，現在僅以$51起的價錢便能享用。

美心MX午/晚市75折優惠

2大連鎖快餐店優惠 大家樂/永年士多

1. 大家樂超值下午茶：乳鴿炒麵餐$34

大家樂即日起於下午茶時段推出一款限定優惠餐點，僅需$34，顧客便能享用半隻金黃酥脆的紅燒乳鴿、香氣四溢的豉油皇炒麵，以及一杯清甜解渴的紅豆冰。這款紅燒乳鴿外皮香脆，肉質保持鮮嫩多汁，搭配鑊氣十足的豉油皇炒麵，最後以冰涼甜美的紅豆冰作結，完美呈現傳統港式風味。

2. 永年士多：會員專享$19魚蛋河優惠

永年士多與本地知名手打魚蛋品牌學利魚蛋，聯乘推出限時魚蛋河優惠。顧客只需下載永年士多App，並完成註冊或登入成為其會員，即可馬上獲贈「$19魚蛋河」的電子優惠券來購買這款美食。



資料來源︰ 美心MX (Maxim's MX)、 大家樂 Café de Coral、 永年士多 wingninnoodle