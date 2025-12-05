Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

九龍東星級酒店自助餐買1送2！$147起任食海南雞/麵包蟹/乳豬 聖誕主題火雞/威靈頓牛柳

飲食
更新時間：18:03 2025-12-05 HKT
發佈時間：18:03 2025-12-05 HKT

位於將軍澳的九龍東皇冠假日酒店內的餐廳「尚廚」以國際自助餐聞名，提供多樣中西菜式和豐富海鮮，環境明亮開揚，落地窗引入自然光線，適合家庭或朋友聚會。適逢雙12的到來，KKday推出尚廚快閃優惠，自助午餐及晚餐買一送二，人均只需$147起，另有聖誕節日主題美食，即睇下文了解優惠詳情！

九龍東皇冠假日酒店自助餐優惠！$147起任食海南雞/麵包蟹/和牛

尚廚的「海鮮薈萃自助晚餐」主打新鮮海產，忌廉芝士菠菜焗虎蝦球則以奶香包裹鮮嫩蝦仁，搭配龍蝦汁燴大蜆的濃郁湯汁，適合愛好海鮮的饕客。熱門推介香煎法國鴨肝，外脆內嫩，配以葡式燒乳豬的香料炒飯，增添節日熱鬧氣息。甜品區同樣豐富，開心果巴斯克芝士蛋糕的奶油濃郁，搭配法式焦糖香蕉可麗餅的焦糖脆皮，完美收尾一餐。

環球美食盛宴自助午餐則匯聚全球佳餚，泰式青咖喱豬頸肉以椰奶和香料慢煮，帶來微辣酸甜的泰國風情；紅酒燴牛尾則是經典法式料理，肉質軟爛入味，適合午餐輕鬆享用。去骨海南雞的米飯入口鬆軟，配以泰式滷水豬手的脆嫩，展現亞洲融合魅力。甜品如吉士醬西班牙油條配拖肥汁的酥脆甜蜜，以及血橙杏仁蛋糕的清新果香，讓用餐體驗更添層次。週末限定松葉蟹腳和阿根廷天使粉紅蝦刺身的加入，提升了午餐的豪華感。

聖誕期間（12月15日至31日），尚廚注入節日元素，如傳統聖誕烤火雞的金黃酥脆外皮與多汁雞肉，搭配月見蟹味噌甲羅燒的日式燒烤風味。海鮮薈萃晚餐的威靈頓M2和牛柳以酥皮包裹優質和牛，桂花醬燒原條豬肋骨的香脆甜蜜，增添溫馨氛圍。午餐則有燒香草澳洲M4和牛後腿肉、虎蝦與羊扒。甜品如聖誕抹茶芒果樹頭蛋糕、開心果聖誕樹泡芙塔，以及聖誕草莓紅絲絨蛋糕，均讓節慶更添甜蜜。

九龍東皇冠假日酒店自助餐優惠詳情

  • 優惠預訂期：即日起至12月10日11:59pm
  • 用餐日期：2025年12月5日至12月31日
  • 地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓
  • 海鮮薈萃自助晚餐（原價已包加一服務費）
    • 星期一至四：$759起/3位，平均$253起/位（原價$1,776/3位）
    • 星期五至日、公眾假期及前夕：$811起/3位，平均$271起/位（原價$1,908）
  • 環球美食盛宴自助午餐（原價已包加一服務費）
    • 星期一至五：$442起/3位，平均$147起/位（原價$1,038/3位）
    • 星期六至日及公眾假期：$494起/3位，平均$164起/位（原價$1,170/3位）

 

