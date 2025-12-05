片皮鴨點心放題低至$96/位！陶源酒家買一送二120分鐘任點任食 必試鮑魚灌湯餃/蟹粉小籠包

陶源酒家｜片皮鴨點心放題優惠｜為迎接年終，陶源與KKday聯手推出震撼的「12.12年終大促」，其中最矚目的莫過於午市點心放題「買一送二」優惠，折後每位平均只需HK$96，即可在2小時內無限任食超過40款點心及馳名片皮鴨，為品嚐港式飲茶文化提供了絕佳機會。

陶源酒家片皮鴨放題 40款即製點心任點任食

這次放題的焦點絕對是無限量供應的「京式片皮鴨」。師傅將烤得油亮香脆的鴨皮，連同嫩滑的鴨肉片下，搭配傳統配料一同享用，入口豐腴而不膩，是許多食客的必點之選。此外，每位惠顧放題的客人，均可額外獲贈「原隻鮑魚灌湯餃」乙客。這款點心用料矜貴，湯汁濃郁，鮑魚鮮味與肉餡完美結合，絕對是回本之作。

點心紙上的選擇包羅萬有，從經典的「筍尖鮮蝦餃」、「蟹籽燒賣皇」，到創意十足的「三色蟹粉小籠包」，應有盡有。蝦餃外皮晶瑩剔透，包裹著爽彈鮮蝦；燒賣皇啖啖肉汁，蟹籽增添口感層次。喜歡香口炸物的話，絕不能錯過「家鄉咸水角」和「鮮蝦腐皮卷」，兩者皆是即叫即炸，保證新鮮熱辣。此外，放題還設有自助吧，提供各式精美小菜、小食及甜品，選擇極之豐富。

KKday獨家優惠：三人同行一人價錢

是次「買一送二」推廣為KKday平台獨家優惠，食客只需以HK$288的價錢，即可一行三人（包括兩位成人及一位1.3米或以下的小童）享用120分鐘的午市點心放題。優惠期由12月4日快閃開賣至12月10日，使用期限則由12月5日至明年1月31日，覆蓋了整個節慶季節，無論是冬至做節或新年聚餐，都是極具性價比的選擇。除了午市，餐廳亦提供晚市放題，同樣可任食片皮鴨及多款點心。

獨家優惠： KKday獨家「買一送二」優惠HK$288（適用於兩位成人及一位小童），平均每位HK$96。

快閃日期： 2025年12月4日至12月10日

使用日期： 2025年12月5日至2026年1月31日

兌換時段： 午市：11:30 - 15:00（最後落單時間 15:30） 晚市：18:00 - 20:00（最後落單時間 20:30）

需另收茶芥及原價加一服務費，於現場支付。

必須最少提早1天訂購，並於兌換時出示電子QR Code。

此優惠只限堂食，最少兩位起

陶源酒家分店資料：