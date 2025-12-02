大埔蕃滿門12.31結業！招牌蕃茄辣湯底/炒滑蛋/脆皮咸豬手或成絕響 店長嘆這原因難經營 食客不捨：曾經成日去食

近年香港餐飲業面對嚴峻挑戰，不少老字號或小店自後結業，自2010年開業的蕃滿門於大埔發跡，及後於多區開設分店，惟近期就只餘下大埔店。蕃滿門最近於網上社交平台公佈，大埔店將於12月31日結業，店長慨嘆1原因導致難以經營，就連食客亦相當不捨，「曾經成日去食！」

大埔蕃滿門12.31結業！招牌蕃茄辣湯底/脆皮咸豬手或成絕響 店長嘆1原因難經營

蕃滿門為一間於香港自家創立的蕃茄濃湯專門店，其獨特蕃茄湯底濃郁，更為了配合港人口味搭配出多款辣度的茄湯。除了招牌蕃茄辣湯底之外，炒滑蛋以及脆皮咸豬手過去亦是食客必點之選，蕃滿門亦有提供到會服務。蕃滿門自2010年開業至今，過去曾於全港多區開設分店，惟近年只餘下大埔店。可惜，蕃滿門最近於網上社交平台公佈，最後的大埔店將營業至12月31日。餐廳感謝食客多年來的支持，表示很開心與大家分享美食，創造無數美好回憶，最後更期待有緣再見。

《星島頭條》記者曾致電大埔店了解，店長陳小姐表示大埔店因租約期滿結業。被問到日後會否另覓地方重開，陳小姐指出視乎公司情況，「睇公司安排有冇合適舖位，𠵱家收到通知就係未有，冇否定嚟緊會唔會開」。大埔店從舊舖搬至海寶花園大約9年，對於屹立大埔多年，陳小姐感到不捨亦慨嘆1個原因難以經營，「現時大環境問題有好多飲食業面對問題，好多人北上亦係呢兩年暫時改變唔到事實，我覺得從事飲食呢一排有實力都可能留返啲實力先」

最後分店結業食客不捨 網民道出離場原因

對於蕃滿門最後分店結業，有網民大嘆不捨及可惜，「我兩個小朋友都鍾意食嘅餐廳，大埔店員工好好」、「仲係叫教院時代已經成日去食，近年再去真係少咗好多人」、「曾經成日去食」、「美新里當年日日排隊，想食都難，價錢又大眾化」。網民分享自己特地到大埔幫襯蕃滿門，「我柴灣/南昌特登入大埔食」。

不過，有食客認為蕃滿門自從搬舖後水準下跌以及加價，或導致客人減少，「當年未搬舖，日日排長龍入去朝聖咁，當年食物好好食，有誠意又唔貴，食過佢個茄底螺絲粉真係返唔到轉頭，而家新舖個粉難食咗」、「搬咗新舖仲貴過茶記，味道都差咗好多」、「越食越貴，好鍾意食牛扒，但真係加得太多」、「以前真心好食，豬手好味，個湯又濃又辣辣地，不過裝修完再試就無下次了」。

蕃滿門

地址：大埔安慈路1號海寶花園地下8號舖

時間：上午11:00 至 晚上10:00

電話：2679 3636

文:RY

資料及圖片來源:Tomato club蕃滿門、大埔 TAI PO