頂好大光麵12月停產！茶記即食麵味道會變？供應餐廳表示不擔心︰咁大間公司實有人接手 存貨通常日日清

香港飲食文化中，不少經典食材因時代變遷而漸漸退場。本地茶記名物「頂好大光麵」今日（26日）突然透過社交平台宣布，將於今年12月結束長達57年的營運，這款曾佔全港八成茶餐廳供應的經典麵食即將成為回憶，消息震驚業界，也令無數食客感到不捨，惟部份入貨的餐廳則毋懼即食麵停產，表示「做人順其自然，見步行步」。

今日（26日），「頂好大光麵」在Facebook專頁發帖，指經過多番考慮，決定在今年12月結束營運，並感謝各界及消費者57年來的支持和信任，表示「能夠成為大家日常，係我哋最大嘅幸福」，同時感慨「味道會完結，但回憶一直留著」。

頂好大光麵結束營運的消息一出，立即引起業界及市民高度關注。《星島頭條》記者就此事致電多間有用大光麵的茶餐廳，大家對這消息的反應不一。其中位於灣仔的華南粉麵茶餐廳表示，他們亦是剛知道這消息，仍在了解中，暫時未知餐廳仍有幾多剩餘的存貨。他們續指餐廳1987年搬舖後起便用大光麵，迄今近40年，依然對大光麵有信心，「不用擔心吧，這麼大間的公司理應會有人接手的」。

社企感慨「童年回憶」落幕︰根本可以申非遺

至於同樣位於灣仔的金鳳茶餐廳則對結業消息表現得仍樂觀，店方表示：「大光麵用貨量通常日日清，需要每星期送貨，所以很難估計有幾多剩貨。」問道會否擔心大光麵停產後需再覓另一款麵，他們則指「不擔心」。

而佐敦富邦餐廳小廚對於停產消息則回應表示，「做人順其自然，見步行步」。另外，社企「膳心小館」亦於facebook專頁上發文，感慨大光麵結業，「老實講，大光麵的麵質，比起公仔，一丁都更加好食，陪伴不少香港人成長。論輩份，根本可以申請埋成為非物質文化遺產」。

受餐廳結業潮影響？ 多間選用頂好茶記結業

不過，頂好大光麵最近一次在官方專頁公佈餐廳名單，已要追溯至2024年3月。當時名單上有逾200間茶記、冰室選用頂好大光麵，當中不少是多年老字號、懷舊冰室。然而時移世易，選用大光麵的餐廳不少本身亦難逃結業潮。名單中近十分一餐廳已結業離場，包括佐敦莎莉文冰廳餅店、上環炳記茶餐廳、華富邨華富冰室、膳心小館石硤尾分店等，全線使用頂好大光麵的番茄師兄亦僅剩一間分店。在頂好停產前，能吃到頂好大光麵的餐廳本已買少見少。

曾供應全港8成茶餐廳 去年因電視節目再翻紅

「頂好大光麵」由金源食品在1960年代推出，主要供應給茶餐廳、大牌檔及車仔麵檔。去年，品牌負責人接受電視節目訪問，重提全盛時期「頂好大光麵」佔據全港八成茶餐廳供應，包括金鳳茶餐廳、方榮記、鴻運冰廳餅店等老字號，掀起一陣「食麵熱潮」，令這款經典麵食再度走進年輕一代視線。

