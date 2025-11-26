大光麵「死因」引熱議！？網民歸咎遭內地製平替東和光麵「頂死」！茶記曝內幕：唔關價錢事

香港製造「頂好大光麵」停產｜本地品牌的式微，往往牽動港人的懷舊情懷。經營57年、標榜香港製造的茶餐廳名物「頂好大光麵」，今日（26日）突然宣布將於12月結束營運，消息震驚全港網民。網上掀起一番熱烈討論，不少人將其停產歸咎於內地製造即食麵「東和光麵」，因為兩者的激烈競爭，令「頂好大光麵」慘被「頂死」！

頂好大光麵停產 網民歸咎：畀東和頂死

出產「頂好大光麵」的金源食品有限公司，今早在社交平台發布告別公告，表示「經過多番考慮，我哋決定喺今年十二月結束營運」。 「頂好大光麵」自1969年創立以來，一直是本地茶餐廳的標誌性食材，以其爽滑彈牙的麵質和沒有獨立包裝及味粉的「光麵」形式，方便餐廳自行配搭，深受廚師歡迎。 去年，品牌負責人接受電視節目訪問後曾再次掀起熱潮，惟最終仍難敵時代洪流。

「頂好大光麵」停產的消息在網上引發洗版式討論，不少網民都將矛頭指向由東和食品生產的「東和招牌麵」。東和食品是在香港成立的公司，但因在內地設廠而被網民稱爲「大陸麵」。有網民直言：「俾東和頂死啦，大光貴咁多」，認為價格是勝負關鍵。事實上，雖然兩者網上零售價差距不大，東和光麵僅略平數元，但已有大量茶餐廳轉用。

東和麵 vs 大光麵 網民評價好壞參半

網民對兩款麵的評價好壞參半。有人批評「大陸麵偏鹹，大光麵淡口啲」，認為「大陸麵口感勁唔掂喎」，但亦有人指出「湯係茶記自己溝，麵係冇味既」，味道分別不大。更有食客表示：「試過非大光同加錢轉大光，我又唔覺有咩分別」。然而，更多網民表達的是一種情懷：「唔係吹奏大光麵，係唔想食大陸麵」，反映出對香港製造的支持及對本地品牌消失的惋惜。

茶餐廳老闆：價錢不是問題 最重要是客人喜歡

《星島頭條》就此聯絡數間茶記名店，長沙灣新華茶餐廳負責人李先生分享，餐廳早年一直是使用頂好大光麵，直至2019年在客人推薦下，餐廳轉了用東和光麵。當年餐廳雖沒有大肆宣揚，但不少食客主動大讚東和光麵的口感更佳，「有讚無彈」。李先生指兩種麵的麵質分別很大，「價錢不是問題，最重要是食客喜歡」。

九龍城聯發茶餐廳老闆吳生則表示，其實各品牌即食麵的來貨價相當接近，最貴與最便宜的，每個麵餅相差僅$1 到$1.5不等，茶餐廳會按檔次、目標客群選擇合適的品牌，像一些的老牌茶餐廳或會使用大光麵或東和光麵，而一些市區的新派靚裝冰室就會選用出前一丁等品牌作招徠。他直言「年輕人如果有得揀，其實寧願食出前一丁同辛辣麵，大光麵係我細個時先食嘅啫。」

他又指，客人近年要求與消費力日漸提高，因此自己餐廳目前僅提供「北海道小麥粉製出前一丁」，一來麵質較具彈牙有咬口，出餐質素較有保證；另外，出前一丁附有自家湯底味粉，口味也比茶餐廳普通湯底優勝，食客更為受落。



