灣仔六國酒店節日自助餐43折！任食龍蝦/威靈頓牛柳/片皮鵝 聖誕+新年適用

位於香港灣仔核心地帶的六國酒店一向以高質國際自助餐聞名，深受食家及家庭客喜愛。臨近聖誕及新年期間，酒店特別推出「極緻細嚐‧華麗主題自助晚餐」，KKday獨家快閃優惠低至43折，成人低至$528，即可享用升級版龍蝦盛宴及多款矜貴食材。

自助餐焦點莫過於凍海鮮區，波士頓龍蝦肥美鮮甜、加拿大雪花蟹腳肉厚結實，還有麵包蟹、青口、翡翠螺及熟蝦等選擇，全部新鮮即開，保持最佳口感。熱盤區亦提供超過20款精選菜式，包括香濃芝士蘑菇焗蟹蓋、鹹蛋黃金蝦、酥炸生蠔，以及獲獎菜式「煎比目魚配白酒忌廉汁」。

適逢聖誕及新年假期，六國酒店的自助餐更在肉車區每日輪流奉上傳統聖誕火雞、蜜汁菠蘿焗火腿、威靈頓牛柳及片皮鵝，讓賓客感受正宗節日滋味，每晚更有廚師即席表演法式龍蝦海鮮酥皮盒、火焰雪山或橙酒班戟。至於甜品區，朱古力蜜柑慕絲蛋糕（文憑獎）、藍芝士撻（文憑獎）、聖誕樹頭蛋糕、紅絲絨蛋糕，以及Häagen-Dazs雪糕等同樣無限任食。

六國酒店自助餐優惠詳情