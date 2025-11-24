W酒店自助餐第二位$28優惠！$257/位起任食麵包蟹/龍蝦/生蠔 1招再減$55

香港W酒店KITCHEN位於九龍核心地帶，自助餐餐廳更融合國際風味，提供豐富自助饗宴。明日起，KKday平台限量推出W酒店自助餐優惠，第一位享72折，第二位僅$28，人均低至$257，可盡情品嚐紅燒花膠和雪蟹腳等美食，佐以無限氣泡酒及紅白酒，性價比極高。

W酒店自助餐第二位$28！任食麵包蟹/龍蝦/生蠔

香港W酒店KITCHEN的平日自助午餐以海鮮為主打，精選麵包蟹、藍青口、熟蝦及海螺等新鮮食材，烹調手法保留原汁原味，讓食客彷彿置身海濱饗宴。星期一至五更附無限暢飲指定汽水及果汁，輕鬆滿足忙碌上班族的午間需求。KKday黑五快閃優惠，自助午餐更低至$257/位，已含加一服務費。

此外，使用建行（亞洲）信用卡預訂本地及環球產品，並在付款時輸入「25KKCCBA55」即享滿$450減$55；Payme用戶輸入「25KK2PAY50」則享滿$1000減$50。

轉向晚餐，KITCHEN的自助晚餐以豪華海陸並重聞名，生蠔的滑嫩口感和威靈頓牛排的酥脆外層，配無限指定香檳、紅白酒及無酒精特調，適合浪漫約會或商務聚會。KKday快閃買一送一優惠分平日及週末，星期一至四$1,018/2位（平均$509/位）；星期五至日及假期$1,090/2位（平均$545/位），均含加一服務費。

W酒店自助餐優惠詳情