尖沙咀茶樓職員落力協助長者上樓梯 港男大讚服務優質 網民嘆辛苦：看起來不輕鬆

飲食
更新時間：15:20 2025-11-25 HKT
發佈時間：15:20 2025-11-25 HKT

常說香港飲食業員工服務態度差，但凡事總有例外。近日，有港男在小紅書發佈影片，指最近前往尖沙咀一間茶樓飲茶，離開時目擊有職員使用半自動輪椅爬梯機，落力協助行動不便的長者上樓梯，大讚服務質素優質！帖文引起網民熱議，有網民讚茶樓貼心，「以人為本」；但也有網民擔心操作風險，「看起來一點都不輕鬆，萬一有意外點算？」即看下文了解詳情。

尖沙咀茶樓職員落力協助長者上樓梯 港男大讚服務優質

近日，有網民在小紅書以「香港飲茶日記：優良服務」為題發文，指最近前往尖沙咀一間酒樓用餐，由於餐廳位於地下舖，需經一條樓梯上落進出，對腿腳不便的長者構成障礙，「說實話，下樓梯的時候，長者老人扶著走還可以，但上來就吃力了。」

為解決這一問題，酒樓購置半自動輪椅爬梯機，並安排員工從旁協助使用。從樓主上傳的影片可見，酒樓一名職員緊握輪椅扶手，確保使用爬梯機的長者不會翻側，安全上行；抵達地面後，更耐心扶起長者，動作細心周到。樓主對此十分感動，大讚職員的服務優質，直言「親眼看到茶樓的職員如此用心用力的服務，我給它『星級』的點讚！」

網民：遇到頂好的服務！

帖文引起網民熱議，有網民大讚茶樓貼心，「以人為本」、「遇到頂好的服務」、「老板好好。」但也有網民質疑機器是否安全，「這個裝置設備是否有問題？那服務員真辛苦、若一天有幾位這樣的客人、腰都斷了！」、「看起來一點都不輕鬆，萬一有意外BBQ（就完蛋）了」、「沒覺得好，有事咋辦？這樣子還要女生穿裙子。」但也有網民解釋，認為在設備協助下，職員本身毋須過分用力，「不用出力的，如果要出力那女服務員一定完成唔到」、「我們住宅電梯壞了，保安也是這樣接送老人。」

圖片及資料來源：小紅書@水墨W+ Kenny

文：Y

延伸閱讀：連鎖火鍋店員牛肉/豬肉不分？食客被誤導進食「破戒」 經理1處理方式被批卸責：服務差過茶餐廳

