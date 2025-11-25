恐怖外賣員送餐前偷食稱「試毒+懲罰」 網民狂轟「好嘔心！」 涉事外賣平台有回應

近年香港外賣平台競爭激烈，不時推出優惠吸客，吸引不少港人透過外賣平台點餐。不過，近日網上驚現恐怖外賣片段，有外賣員居然在送餐前飲用客人的飲品，揚言要「試下有冇毒」、「懲罰客戶來電催餐」，而用戶更有機會因此吃到「二手餐」。不少網民對於該「恐怖外賣員」的行為感到震驚，直言「好嘔心唔敢叫外賣。」詳情即看下文！

恐怖外賣員片段曝光！送餐前偷食稱「試毒+懲罰」 網民狠批：反社會人格

近日有網民於社交平台Threads發文，並上載數段社交平台限時動態及截圖，奉勸網民如透過外賣平台點餐，「收嘅時候 一定要睇清楚個外賣有冇異樣先好收」，因外賣「可能俾人飲過又或者偷食咗裏面啲嘢。」

從樓主上載的截圖及片段中，看到一名外賣員在取餐後稱要「驗吓啲嘢飲有冇毒」，取出客戶的飲品並喝了一口，及後再試圖用手將杯蓋抹乾淨，然後放回外賣袋。而另一張截圖則為該外賣員咬著食物，配上「人哋啲外賣特別好食，懲罰來的，條友（客戶）遲咗少少係咁喺度打電話吹（催）」的字句。

樓主提醒，該位外賣員當時送遞的外賣路線分別是由德福廣場送飲品往啟業邨，以及從牛頭角定業街送餐往牛頭角上邨，形容這位外賣員的行為是「反社會人格」，並叮囑：「大家Share出去俾啲朋友望望，睇下有冇朋友中咗招。」

涉事外賣平台+餐廳回應！網民轟行為嘔心：短期內都唔會叫外賣

涉事外賣員其中一次外送訂單屬漢堡包店「burger shot」，店方發現事件隨即聯絡有關外賣平台及封鎖該外賣員，同時上載閉路電視截圖，呼籲「各位師兄見到請幫手傳」。

帖文一出，有網民指「恐怖外賣員」的行為嘔心，「咁樣搞法，短期內都唔會叫外賣出街食算」；有人則指寧願前往餐廳自取，認為感覺比較安全。有熱心網友以電郵向涉事外賣平台及衛生署投訴，希望有關部門嚴肅跟進。有網民後來更新情況，指該名外賣員上載社交平台限時動態，表示收到外賣平台終止服務協議的通知。

《星島頭條》向涉事外賣平台Keeta查詢，獲回覆表示：「近日社交媒體流傳有送遞員在配送訂單過程中出現嚴重不當行為，Keeta非常關注事件，即時跟進及處理，經內部查證後，Keeta已終止涉事送遞員的服務協議。Keeta相當重視食品安全及用戶體驗，一眾送遞員一直提供專業、高效的配送服務，我們不願個別事件為整體送遞員形象帶來負面影響。如發現送遞員自行拆開餐品包裝再交予顧客，一經查證，因應事件嚴重程度，Keeta將採取嚴厲措施，包括終止其服務協議，送遞員亦有機會承擔相應的法律責任。」

文：TF

資料及圖片來源：threads





————

