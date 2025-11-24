長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦

連鎖日式料理店「四季‧悅」以新鮮刺身、精緻壽司及創意龍蝦料理聞名，深受食客喜愛。餐廳於12月全新推出「龍蝦盛宴放題」，每位食客更可享半隻香濃芝士焗龍蝦，搭配多款獨家龍蝦菜式，KKday快閃優惠更祭出超值優惠，成人隨行1位兒童或長者免費，絕對是聖誕及新年聚餐首選！

四季‧悅龍蝦盛宴放題優惠！隨行長者/兒童免費 每位再送芝士焗龍蝦

四季‧悅的龍蝦盛宴以「每人半隻芝士焗龍蝦」打頭陣，芝士拉絲香濃、龍蝦肉鮮甜彈牙，再搭配五款獨家創意龍蝦菜式，包括清新開胃的香芒龍蝦沙律、酥脆爆汁的龍蝦黃金撻、奢華濃香的黑松露龍蝦米餅等，讓龍蝦迷從冷盤到熱食都能吃得過癮。

除龍蝦外，傳統日式放題陣容同樣強大，刺身每日供應油甘魚、三文魚、帆立貝、象拔蚌等十多款新鮮海產；壽司及卷物包括海膽醬燒赤蝦、鵝肝芝士鰻魚卷、黑松露油甘魚等高級選擇；炸物天婦羅、和食小鍋、日式炒菜、咖喱飯、冷麵等超過100款菜式無限續點。

KKday將於明日（11月25日）下午3時起推出多項「四季‧悅龍蝦盛宴放題」快閃優惠。當中最受矚目的優惠為「1成人送1長者/小童」，兩位僅需$526，平均每位$263起，現場更免收長者或小童服務費（成人僅收加一）。

優惠適用於2025年12月16日至2026年1月31日期間的午市及晚市，九龍灣及金鐘兩間分店均可使用，預訂期限最長至2026年1月31日。

四季‧悅日式放題優惠詳情

優惠預訂期：11月25日3pm至12月1日11:59pm

用餐日期：2025年12月26日至2026年1月31日

九龍灣店地址：九龍灣宏泰道23號Manhattan Place 1樓101-103號舖

金鐘店地址：金鐘夏慤道16號遠東金融中心UG樓A1號舖

