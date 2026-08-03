烚蛋難剝殼好崩潰？營養師教3步完美剝殼秘訣 謹記要從這一邊開始！
更新時間：07:30 2026-08-03 HKT
發佈時間：07:30 2026-08-03 HKT
發佈時間：07:30 2026-08-03 HKT
每次烚蛋剝殼都剝到「甩皮甩骨」好崩潰？有營養師親授3步完美剝殼秘訣，並謹記從雞蛋的這一邊開始剝起，就能輕鬆剝出白滑雞蛋。
營養師教3步完美剝蛋殼秘訣 謹記要從這一邊開始！
營養學博士吳映蓉在Facebook專頁發文指，早上剝烚蛋都剝到想把它丟掉，可能是因為雞蛋太新鮮。通常越新鮮的雞蛋，煮熟後越難剝殼。這與雞蛋內的化學變化有關：新鮮雞蛋的蛋白酸鹼值較低，含有較多二氧化碳，令蛋白和內層蛋膜緊緊黏連在一起，兩者之間幾乎沒有空隙。當雞蛋存放數天後，蛋內的二氧化碳會慢慢散失，蛋白的酸鹼值隨之上升。此時，蛋白和蛋殼之間會形成空隙，令兩者較容易分離，剝殼時自然更順暢。她指出，剝殼是否順利亦與「煮法」息息相關，建議大家在煮烚蛋時，可跟從以下3個步驟：
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- 水滾後才放雞蛋
- 煮好立刻浸冰水
- 從較鈍、氣室較大的一端開始剝
日本雞蛋協會加碼秘訣
除了上述3步，日媒《grapee》就此向「日本雞蛋產業協會」請教，並歸納出以下3大秘訣：
- 想烚蛋更容易剝殼，可使用放了一段時間的雞蛋煮烚蛋，比新鮮雞蛋更好剝殼。這是因為新鮮雞蛋的蛋白含有較多的二氧化碳，蛋白和蛋殼之間幾乎沒有空隙。二氧化碳會在雞蛋產下後一星期左右排出。此時，蛋白和蛋殼之間會形成空隙，使雞蛋更容易剝殼，口感也更好。
- 煮蛋時，可先用圖釘或扣針，在雞蛋較圓的一側輕輕刺穿一個小孔。這個簡單的步驟，能讓水在烹煮時滲入蛋殼膜和蛋白之間，從而使兩者更容易分離，剝殼時自然更順暢。
- 將煮熟的雞蛋立即放入凍水，從而讓蛋白與蛋殼之間形成更明顯的空隙，令剝殼過程變得輕而易舉。
資料來源：營養學博士吳映蓉
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