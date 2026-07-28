用完豉油驚見大大塊「鮑魚」揭「開封後唔雪」極易發霉 即睇5大調味料保質期

近日有網民在社交平台分享，家人用完一支蒸魚豉油後，竟在瓶內發現一塊深色異物，笑言以為「中獎有鮑魚」。但事主查證後發現，大大塊「鮑魚」原來是大大片「霉菌」，非常嚇人。事件引發網民熱議，不少人驚覺原來豉油要放入雪櫃；有專家警告，調味料開封後若存放不當，隨時變成細菌溫床，這一款醬汁開封2個月更有發霉風險？

豉油開封後要雪？ 淘大：無防腐劑更需冷藏

淘大曾在官方專頁指出，旗下的全線豉油均不含防腐劑，每次用完都要抹乾淨樽口，再扭實樽蓋，減少空氣及濕氣入樽；另外，開封後必須放入雪櫃冷藏（0至4度），才能穩定品質。更提醒大家，盡量避免將豉油放於爐頭旁邊，遠離蒸氣熱力。

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（圖：lok13__@Threads）

事實上，不少人以為醬料未過期或放入雪櫃就安全，但專家提醒，不同調味料有各自的保存期限，開封後的存放方式更是關鍵。

5大常用醬料保質期一覽

根據美國農業部指引及食品專家意見，以下5種常見調味料開封後宜在指定期限內用完：

蛋黃醬

開封後雪櫃保存最長2個月。含生雞蛋成分，室溫放置超過一天或過期後食用，恐增沙門氏菌感染風險。他他醬、蒜蓉蛋黃醬等相關製品亦同。

忌廉狀沙律醬

開封後保質期約2個月。含雞蛋或芝士，變質時會產生異味；油膩款若變苦代表氧化，應即丟棄。自製版本更易變壞。

含糖醬汁（番茄醬、燒烤醬等）

未開封可存放12個月，開封後雪櫃保存約6個月。超過期限可能開始發霉，食用前務必檢查有否變色、異味或絨毛狀霉菌。

醋味調味料（芥末醬、喼汁等）

未開封可存放3年，開封後雪櫃保存約12個月。使用前同樣需留意變質跡象。

豉油

未開封可存放3年，開封後若非每天頻繁使用，強烈建議放入雪櫃，並在1年內用完。即使味道鹹，細菌仍有機會滋生。

消委會：這幾款調味品一定要雪

消委會指出，雖然豉油鹽分高不易變壞，但在春夏季室溫高、潮濕環境下，冷藏可免發霉。其他建議冷藏的調味品包括：

豆豉、麵豉醬 ：開封後發酵加快，冷藏可減慢變色變味。

蝦醬、魚露 ：鹽分高但潮濕環境下仍易變壞。

蠔油、叉燒醬 ：短時間內用不完宜冷藏。

含易壞成分（香辛料、花生、蛋、奶、蔬果）：如辣椒醬、XO醬、蛋黃醬、果醬等，霉菌在低水分環境仍可生長，開封後必須雪。

至於乾燥調味料（鹽、糖、胡椒粉、雞粉、生粉等），則應存放於密封器皿，置於陰涼處，不宜放入雪櫃，以免因溫差受潮結塊。

資料來源：People、淘大、消委會、lok13__@Threads

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