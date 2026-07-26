國際連鎖茶飲店疑用科技海綿洗食器 專家警告恐釋一級致癌物甲醛 即睇成分/高危用法/正確用途
更新時間：12:00 2026-07-26 HKT
發佈時間：12:00 2026-07-26 HKT
發佈時間：12:00 2026-07-26 HKT
近日有網民在社交平台揭露，某國際連鎖茶飲店員工使用俗稱「小白」的「科技海綿」清洗食器，引發外界對餐具安全的關注。雖然涉事品牌未有正式回應，但多名曾任職該店的網友相繼發聲，指「好多年前已經用緊」。有醫生警告，科技海綿由三聚氰胺與甲醛發泡製成，不應用於清洗餐具，若殘留或溶出有害物質，長期接觸恐增腎衰竭及癌症風險。
科技海綿｜三聚氰胺＋甲醛 遇水易溶出
林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海醫生指，科技海綿纖維細小且具硬度，能深入縫隙清潔，但材質本身為「三聚氰胺-甲醛樹脂」（美耐皿）發泡製成。兩者均具水溶性，在清洗過程中容易釋出，殘留於食器表面。
- 三聚氰胺：具腎臟毒性，長期攝入可致腎結石、腎衰竭。
- 甲醛：世界衛生組織列為一級致癌物，與鼻咽癌、白血病有關。
科技海綿｜網店熱賣 消費者易誤用
據了解，科技海綿在網上平台均有售，售價低廉，但產品說明多未標示「不可清洗食器」的警告。有機會令不少家庭誤以為其清潔力強，將其當作萬能清潔工具。
科技海綿｜2種高危用法 加速毒物釋出
顏醫生強調，以下2種使用方式最危險，應絕對避免：
- 清洗食器：若未徹底沖洗，殘留的三聚氰胺可能隨食物進入體內。
- 配合暖水使用：高溫會加速有毒物質溶出，增加污染風險。
此外，科技海綿亦不應接觸油性或酸性物質（如檸檬汁、醋），同樣可能導致三聚氰胺釋放。
科技海綿｜正確用途：僅限環境清潔
醫生建議，科技海綿僅適用於清潔地板、玻璃、瓷磚或牆面等非食器表面。切勿用於洗碗盤、鍋具、蔬果，更不應讓兒童接觸。
資料來源：vvills.chan@Threads
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